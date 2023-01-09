Haos la mobilizarea rezerviștilor: MApN dă vina pe Google Maps pentru ordinele greșite!

miercuri, 15 octombrie 2025

Mobilizarea a peste 10.000 de rezerviști în cadrul exercițiului MOBEX B-IF-25 a fost marcată de confuzie și improvizație. Mai mulți foști militari au reclamat că au primit ordine cu adrese greșite, fiind trimiși la alte localități decât cele unde trebuiau să se prezinte.

Ministerul Apărării Naționale a explicat situația printr-o eroare a aplicației de navigație, nu a documentelor oficiale. „Cel mai probabil aplicația folosită nu avea adresa actualizată”, a spus purtătorul de cuvânt al MApN, colonelul Corneliu Pavel.

Exercițiul, care vizează testarea reacției rapide a rezerviștilor și colaborarea cu militarii activi, presupune convocarea acestora cu 24–48 de ore înainte, pentru a simula o mobilizare reală.

Oficialii MApN admit că „pot apărea greșeli minore”, dar susțin că tocmai aceste exerciții sunt menite să le corecteze. Cei care nu se prezintă riscă amenzi între 2 și 6 puncte, însă armata susține că intenția nu este de a sancționa, ci de a verifica procedurile.

Ultimul exercițiu de acest tip a avut loc în București în 2013, iar în Ilfov în 2021.