Guvernul Bolojan blochează modernizarea Spitalului Vechi din Râmnicu Vâlcea, un proiect aproape finalizat! Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, reacționează dur și acuză Guvernul de bătaie de joc!

miercuri, 29 octombrie 2025

Proiectul de modernizare și reabilitare a Spitalului Vechi din Râmnicu Vâlcea – una dintre cele mai importante investiții medicale din județ, aflată în faza finală de execuție – a fost blocat brutal de Guvernul Ilie Bolojan, care a decis sistarea finanțării chiar înainte de finalizare.

Lucrările sunt realizate în proporție de peste 80%, echipamentele medicale moderne sunt deja contractate, iar șantierul se afla în linie dreaptă spre inaugurare.

Totul până când, printr-o decizie inexplicabilă și cinică, Guvernul României a transmis ordinul de oprire a finanțării, invocând „rațiuni bugetare”.

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, reacționează dur și acuză Guvernul de bătaie de joc la adresa comunității:

„Avem lucrările aproape gata, iar acum ni se cere să oprim șantierul. Este revoltător! Este o bătaie de joc!”, a spus Rădulescu, într-o conferință de presă susținută marți, 28 octombrie 2025.

UN SABOTAJ ADMINISTRATIV CU SEMNĂTURA LUI ILIE BOLOJAN

Sistarea finanțării lovește exact acolo unde investiția era aproape finalizată — în județul Vâlcea. Surse din administrația locală vorbesc despre discriminare politică mascată în decizii bugetare, în timp ce alte județe „prietene cu Guvernul” primesc bani pentru proiecte aflate abia pe hârtie.

„Dacă ești gospodar, te uiți unde trebuie oprită finanțarea și unde nu. Să blochezi un proiect medical aflat la final este o înșelăciune!”, a declarat Rădulescu, acuzând deschis lipsa de rațiune și respect față de administrațiile locale.

Guvernul Bolojan își justifică tăierile prin deficitul bugetar, dar în fapt asistăm la o decizie de laborator politic, în care criteriile economice dispar, iar cele politice devin prioritare.

SPITALUL VECHI – DE LA RUINĂ LA SPERANȚĂ

Spitalul Vechi din Râmnicu Vâlcea, o clădire cu o istorie de peste jumătate de secol, a fost timp de decenii un simbol al neputinței administrative.

Prin proiectul actual – finanțat inițial prin fonduri guvernamentale și completat cu resurse județene – clădirea urma să fie complet reabilitată, dotată cu aparatură medicală modernă, saloane noi și infrastructură adaptată standardelor europene.

„La început nu-mi dădeau bani, acum îmi spun să opresc totul. Parcă suntem blestemați. Dacă mă pui să construiesc un coteț de porci și e 80% gata, iar apoi îmi spui să mă opresc, e o nebunie!”, a spus Rădulescu ironic, subliniind absurdul situației.

BOLOJAN, PREMIERUL CARE TAIE DE LA SĂNĂTATE

Într-o Românie în care spitalele se prăbușesc, iar bolnavii mor pe holuri, premierul Ilie Bolojan se dovedește premierul care taie de la sănătate, blocând exact proiectele care ar putea salva vieți.

În timp ce Palatul Victoria vorbește despre „eficiență bugetară”, Vâlcea rămâne cu un spital aproape gata și fără bani să-l termine.

Blocarea finanțării riscă să lase constructorii neplătiți, aparatura neinstalată și pacienții – tot fără un spital funcțional. Este un model de guvernare cinică, ruptă de realitate, care sacrifică interesul public pe altarul calculelor politice.

Tiberiu Pîrnău