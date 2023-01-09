„Glorie Armatei Române! Respect etern pentru eroii care au apărat suveranitatea țării” – mesajul deputatului AUR de Vâlcea, Antonio Popescu

sâmbătă, 25 octombrie 2025

Mesajul deputatului AUR de Vâlcea, Antonio Popescu, cu prilejul Zilei Armatei Române

Astăzi, 25 octombrie, cinstim cu adâncă recunoștință și respect Ziua Armatei Române – simbolul demnității naționale, al curajului și al spiritului de jertfă.

Armata Română nu este doar o instituție a statului, ci coloana vertebrală a identității noastre naționale, zidul de apărare a suveranității și libertății cucerite prin sângele eroilor de pe câmpurile de luptă de la Mărășești, Oarba de Mureș, Carei și din toate timpurile.

Într-o lume tot mai instabilă și mai lipsită de repere, credința în țară și devotamentul față de popor trebuie să rămână valorile de căpătâi ale oricărui militar român. Armata noastră nu trebuie să fie doar un simplu „partener strategic”, ci gardianul suveranității României, aflată astăzi într-o luptă tăcută pentru păstrarea independenței politice, economice și culturale.

În numele tuturor vâlcenilor pe care îi reprezint în Parlamentul României, adresez respectul meu tuturor cadrelor militare active, în rezervă și în retragere, precum și familiilor acestora.

Să nu uităm niciodată că o națiune care își cinstește Armata este o națiune care nu va fi niciodată învinsă.

Trăiască Armata Română! Trăiască România suverană și demnă!



Antonio Popescu

Deputat AUR de Vâlcea