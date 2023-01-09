George Simion cere demisia premierului Ilie Bolojan, după decizia CCR privind pensiile magistraților

marți, 21 octombrie 2025

Liderul AUR, George Simion, a cerut demisia premierului Ilie Bolojan după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a declarat neconstituțională legea privind eliminarea pensiilor speciale ale magistraților.

„Demisia – un gest onorabil din partea domnului Bolojan”, a scris Simion într-o postare pe Facebook.

Într-un comunicat de presă transmis luni, AUR acuză CCR că apără „casta privilegiaților” și susține că decizia arată eșecul Guvernului în promisa reformă a sistemului public. Potrivit formațiunii, legea contestată ar fi fost „făcută pe genunchi”, doar pentru a crea impresia de acțiune și reformă.

Partidul mai afirmă că hotărârea Curții reflectă „voința politică a celor care i-au numit pe judecători în funcții”, făcând trimitere la fostul președinte Klaus Iohannis și la actualul șef al statului, Nicuşor Dan.

„Guvernul Bolojan s-a dovedit inutil și degeaba la conducerea țării”, se încheie mesajul transmis de AUR.