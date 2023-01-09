Generalii spionajului românesc au spart mitul lui 007 la Biblioteca din Vâlcea

joi, 9 octombrie 2025

Mitul spionului care pătrunde prin efracție în bazele inamicului și scapă neatins a fost spulberat la Râmnicu Vâlcea. „007 nu există. Noi nu căutăm genii, ci oameni normali, loiali și inteligenți”, a declarat generalul (r) Valeriu Rușeț, fost șef al Direcției de Personal din Serviciul de Informații Externe, în cadrul unui eveniment organizat la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul”, conform Agerpres.

Fostul general a vorbit deschis despre culisele meseriei de spion, arătând că imaginea din filme este departe de realitate. „Nu intrăm prin efracție, nu lucrăm singuri și nu avem costume impecabile după lupte corp la corp. Spionul nu e un supererou, ci un profesionist care își face datoria pentru țară”, a explicat Rușeț.

El a adăugat că Serviciul de Informații Externe s-a modernizat, iar procesul de recrutare a tinerilor se bazează pe calități reale: inteligență peste medie, loialitate, echilibru și capacitatea de a pune interesul național mai presus de cel personal. „Un serviciu de spionaj nu caută genii, ci oameni normali, cu patriotism, integritate și rezistență la tentație”, a subliniat generalul.

La eveniment a participat și generalul (r) Ioan Popa, redactor-șef al revistei Periscop, care a vorbit despre rolul spionajului în menținerea echilibrului mondial. „Spionajul nu e doar o armă, ci și un instrument al păcii. Uneori previne războaie, alteori greșelile din informații pot aprinde conflicte. Fără informație, niciun stat nu poate exista”, a spus acesta.

Simpozionul, intitulat „Spionajul – ieri și azi. Provocări contemporane”, a reunit elevi, profesori și pasionați de istorie și securitate națională. În cadrul evenimentului au fost prezentate volumele „Destine frânte” și „Fața nevăzută a agresorului”, semnate de Ioan Popa, precum și revista Periscop, publicația veteranilor din SIE.

Foto: Ramona Dincă / AGERPRES