Garda de Mediu în control la balastierele din Vâlcea! Unilemn SRL primește cea mai mare amendă – 150.000 lei

marți, 28 octombrie 2025

Garda Națională de Mediu a efectuat controale ample la balastierele din Vâlcea, vizând, printre altele, firmele Remservice, Unilemn, Trustul 3 Construcții, Edion etc. Echipele au venit din afara județului și au verificat respectarea legislației de mediu și proveniența agregatelor.

În urma verificărilor, au fost aplicate 8 amenzi în valoare totală de peste 300.000 lei și două avertismente. Cea mai mare sancțiune, de 150.000 lei, a fost primită de Unilemn SRL din Dăești (administrator Oliver Colțos), pentru nereguli privind autorizația de mediu și gestionarea apelor uzate.

Garda de Mediu anunță că va continua acțiunile, folosind drone și echipamente moderne pentru monitorizarea exploatărilor.