miercuri, 29 octombrie 2025

GALLO INVEST SRL – Povestea din spatele luxosului restaurant Gallo Nero și a autorizațiilor care ridică semne de întrebare

În centrul municipiului Râmnicu Vâlcea, acolo unde ani la rând a funcționat clubul „Jet Set”, s-a ridicat o clădire complet transformată: actualul restaurant Gallo Nero, un local de top, cu investiții estimate la peste un milion de euro. În spatele acestui proiect se află omul de afaceri Cătălin Rusitoru Prodea, prin intermediul firmei Gallo Invest SRL, o companie cu cifre de afaceri impresionante, dar și cu umbre în privința modului în care a fost autorizată modernizarea imobilului.

O firmă cu profil solid și conexiuni multiple

Înființată în 2014, Gallo Invest SRL are sediul social pe strada General Magheru nr. 5, în Râmnicu Vâlcea, și activează oficial în domeniul restaurantelor (CAEN 5610). Administrator și asociat unic este Rusitoru-Prodea Valeria-Tesalia, soția omului de afaceri, Cătălin Rusitoru Prodea, prezentă și în alte societăți – Daromi Impex SRL și Ideal Invest Residence SRL, ambele din Râmnicu Vâlcea.

Compania are un capital social de 703.000 lei și un punct de lucru activ în centrul municipiului, pe strada General Praporgescu nr. 2, acolo unde funcționează restaurantul Gallo Nero. Deși, la prima vedere, firma pare doar o afacere din HoReCa, codurile secundare înregistrate la Registrul Comerțului arată un portofoliu neobișnuit de extins: activități de curățenie, comerț cu carne, catering, studii de piață, vinificație sau comerț cu echipamente. Cu alte cuvinte, Gallo Invest este o firmă cu ramificații variate, pregătită să se extindă rapid pe mai multe direcții comerciale.

Cifrele care confirmă succesul

Potrivit ultimelor bilanțuri, Gallo Invest este o companie prosperă. În 2024, cifra de afaceri a urcat la 5,7 milioane de lei, în creștere cu 21% față de anul anterior, iar profitul net a fost de peste 509.000 lei. Firma nu figurează cu datorii la ANAF, are un risc comercial scăzut și o probabilitate de insolvență de doar 0,56%.

Totuși, profitul s-a diminuat față de 2023, semn că investițiile masive în modernizarea clădirii au început să apese asupra cheltuielilor. Activele imobilizate – adică investițiile în clădiri, amenajări și echipamente – au crescut spectaculos, de la 3 milioane la 4,4 milioane de lei, confirmând amploarea lucrărilor.

Cu 23 de angajați și o capacitate de plată de peste 200.000 de lei, Gallo Invest se prezintă ca un actor financiar stabil, susținut de credite bancare garantate prin UniCredit Bank și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri.

De la „Jet Set” la „Gallo Nero” – o „terasă” care a devenit clădire completă

În 2023, firma Gallo Invest a demarat lucrările de modernizare a fostului club Jet Set, pe baza a două autorizații de construcție emise de Primăria Râmnicu Vâlcea. Prima autorizație viza „reamenajarea unei terase existente și amplasarea de mijloace publicitare”, iar cea de-a doua – „amenajarea locurilor de parcare, crearea unui acces auto și amplasarea unui totem orizontal”.

Pe teren, însă, realitatea a fost cu totul alta. În locul unei simple reamenajări, întreaga clădire a fost refăcută complet, atât la exterior, cât și la interior. A fost practic o reconstrucție, cu modificări de structură, finisaje de lux și instalații noi – o lucrare care, în mod normal, ar fi necesitat o autorizație complexă, nu doar o formalitate birocratică pentru o „terasă”.

Deși transformarea este vizibilă cu ochiul liber, funcționarii din Primărie au închis ochii, la fel ca și Inspectoratul de Stat în Construcții Vâlcea, care nu a intervenit public pentru a clarifica dacă lucrările respectă sau nu limitele legale.

„Impozitul mic cu cheltuiala se ține!”

În jargonul local al construcțiilor, expresia „impozitul mic cu cheltuiala se ține” descrie exact acest tip de situație. Când o investiție majoră este declarată pe acte drept o simplă amenajare, rezultatul este clar: taxe și impozite mult mai mici decât ar fi fost legal datorate.

Prin urmare, bugetul local a pierdut sume considerabile din taxe de autorizare și din impozitul pe clădiri.

O investiție spectaculoasă, dar cu umbre birocratice

Restaurantul Gallo Nero este astăzi unul dintre cele mai elegante localuri din Râmnicu Vâlcea, loc frecventat și de oameni de afaceri, politicieni și persoane publice. Investiția este, fără îndoială, remarcabilă.

Cazul ridică o întrebare simplă, dar incomodă: dacă un antreprenor mic din Râmnicu Vâlcea ar fi executat o lucrare similară fără autorizație completă, ar fi fost tratat la fel? Sau ar fi urmat amenzi și opriri de șantier?

Gallo Invest SRL este, fără îndoială, o companie puternică, cu o creștere constantă și o prezență stabilă în economia locală. Dar dincolo de cifre și luxul de la parterul clădirii din centrul orașului, persistă o problemă de fond: egalitatea în fața legii.

Cazul „Gallo Nero” arată, o dată în plus, cum relațiile și influența pot transforma o simplă „terasă” într-o clădire modernizată complet, fără ca instituțiile de control să ridice un deget. O poveste despre succes și complicitate, despre bani investiți și taxe ocolite — o oglindă fidelă a felului în care funcționează, uneori, România reală.

Tiberiu Pîrnău