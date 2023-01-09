Galicea: 41 de animale sterilizate într-o campanie reușită

joi, 9 octombrie 2025

Pe 7 octombrie, la Școala Cocoru din comuna Galicea, a avut loc o nouă acțiune de sterilizare gratuită a animalelor de companie. În total, 41 de câini și pisici au fost sterilizate, inițiativă pe care autoritățile locale o consideră un succes.

Primarul Florin Alexandru Mărăcine a transmis:

„41 de câini și pisici au fost sterilizate la acțiunea de ieri, de la Școala Cocoru! Sterilizarea este singura variantă să stopăm înmulțirea câinilor fără stăpân. Mulțumim, Smeura Sterilizări Gratuite, pentru sprijinul constant! În luna noiembrie o să ne revedem la o nouă acțiune.”

Campania, derulată cu sprijinul echipei Smeura Sterilizări Gratuite, vizează reducerea abandonului și responsabilizarea comunității. Primăria Galicea anunță că programul va continua, următoarea etapă fiind programată în noiembrie.