FOTO: Proiect european de milioane de euro, degradat după doar 8 luni în Colonia Nuci din Râmnicu Vâlcea!

miercuri, 1 octombrie 2025

La nici opt luni de la inaugurare, un proiect cu finanțare europeană al Primăriei Râmnicu Vâlcea, prezentat drept model de regenerare urbană și chiar premiat de Ambasada Franței, se află deja într-o stare avansată de degradare.

Este vorba despre proiectul „Dezvoltare locală în comunități marginalizate, componenta 1 – Colonia Nuci”, finanțat prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, cu o valoare totală de 12,84 milioane de lei, din care peste 8 milioane reprezintă fonduri nerambursabile europene și naționale. Proiectul a fost anunțat cu fast în ianuarie 2025 de viceprimarul Eusebiu Vețeleanu, fiind prezentat drept un pas important în modernizarea uneia dintre cele mai defavorizate zone din municipiu.

Ce trebuia să fie

Potrivit Primăriei, obiectivul proiectului era îmbunătățirea aspectului urban și regenerarea economică și socială a comunității. Planul includea:

Construirea unui corp de clădire cu două etaje pentru activități socio-culturale, în special pentru seniori;

Amenajarea a patru zone verzi (spații pentru copii, fitness, seniori și grădinile aferente locuințelor colective);

O zonă sportivă în curtea școlii;

Branșamente de apă pentru locuințele sociale;

Un scuar și un punct modern de colectare selectivă a deșeurilor;

Modernizarea străzii Nuci și a aleilor din jurul locuințelor sociale.

În 2023, proiectul fusese chiar premiat cu „Mențiunea specială” la concursul „Orașe durabile” al Ambasadei Franței.

Ce este în realitate

La fața locului, realitatea arată cu totul altfel. Clădirea destinată seniorilor este pustie – iarna merge pompa de căldură, vara aerul condiționat, însă niciun vârstnic nu îi trece pragul. Spațiile care ar fi trebuit să fie pentru copii și seniori sunt goale, iar „cuștile” din lemn, prezentate drept module de recreere sau mini-pavilioane, au fost deteriorate și stau nefolosite.

Instalația de irigații – care ar fi trebuit să întrețină noile zone verzi – este îngropată sub buruieni și pământ. A funcționat, potrivit localnicilor, doar o singură dată, anul trecut. În zona în care proiectul prevedea spațiu de joacă, nu există nimic.

Mai mult, în lipsa unui plan de întreținere, clădirea destinată bătrânilor a devenit adăpost temporar pentru elevii mutați aici provizoriu din cauza lucrărilor de renovare la școala din zonă.

Punctul de colectare selectivă a deșeurilor arată și el ca o glumă amară: pubele pline, gunoaie împrăștiate, lipsă de igienă – „selectarea gunoiului” a rămas doar pe hârtie.

Bani europeni, rezultate discutabile

„Cuștile astea nu au nicio întrebuințare, sunt degeaba, bani investiți degeaba”, spune un localnic din Colonia Nuci. „Instalația de irigație a funcționat o singură dată. De atunci, niciodată. Aici ar fi trebuit să fie un spațiu de joacă, dar nu e nimic.”

Aceste declarații, coroborate cu imaginile surprinse la fața locului, ridică serioase semne de întrebare privind modul în care se gestionează investițiile din bani europeni.

Întrebări fără răspuns

– Cine răspunde pentru întreținerea investițiilor?

– A fost respectat proiectul inițial?

– De ce spațiile destinate comunității sunt nefolosite?

În timp ce pe hârtie proiectul de la Colonia Nuci din Râmnicu Vâlcea este o poveste de succes, premiată internațional, în teren totul arată ca un experiment eșuat. În loc de regenerare urbană, zona riscă să redevină rapid un spațiu abandonat, cu investiții inutile și bani europeni risipiți. Spații goale, instalații nefuncționale, clădiri pustii: comunitatea are dreptul să știe unde au mers, de fapt, milioanele de euro investite.

Tiberiu Pîrnău