FOTBALUL FEMININ ARE VIITOR LA VÂLCEA! PARTENERIAT CS VÂLCEA 1924 – RSC ANDERLECHT

sâmbătă, 25 octombrie 2025





La Consiliul Județean Vâlcea a avut loc vineri, 24 octombrie, o întâlnire oficială între reprezentanții clubului CS Vâlcea 1924 și RSC Anderlecht, cel mai titrat club din Belgia, pentru stabilirea unui parteneriat dedicat dezvoltării fotbalului feminin.

Printre participanți s-au numărat vâlceanca Ștefania Vătafu – jucătoare la Anderlecht și una dintre cele mai valoroase fotbaliste ale României – alături de Dave Mattheus, directorul secției de fotbal feminin, și Joachim Van Hoomissen, managerul acesteia.

Parteneriatul vizează schimburi de experiență, formarea tinerei generații de sportive și sprijin tehnic din partea clubului belgian.

„Este un proiect pe care îl susțin cu toată energia. Colaborarea cu Anderlecht oferă tinerelor jucătoare din Vâlcea șansa de a învăța de la cei mai buni și de a ajunge la cel mai înalt nivel”, a declarat Constantin Rădulescu, președintele CJ Vâlcea.