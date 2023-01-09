Firma guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, respinsă la fonduri europene. Proiectul pentru o centrală fotovoltaică, declarat neeligibil din cauza unui curs valutar greșit

Isărescu, respins la fonduri europene pentru un curs valutar greșit. Proiectul fotovoltaic al firmei Măr SRL din Drăgășani, declarat neeligibil

Compania viticolă Măr SRL din Drăgășani (Vâlcea), deținută și administrată de guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a fost respinsă de la finanțare europeană pentru un proiect de energie regenerabilă. Solicitarea de fonduri nerambursabile depusă în cadrul Fondului de Modernizare a fost declarată neeligibilă, potrivit datelor analizate de Profit.ro, din cauza mai multor erori tehnice, printre care și utilizarea unui curs de schimb euro-leu incorect.

Proiect pentru o centrală fotovoltaică, respins de AFIR

Măr SRL a solicitat aproximativ 55.000 de euro din fonduri europene pentru construirea unei centrale fotovoltaice de 85,44 kW, destinată autoconsumului propriu. Valoarea totală a investiției era estimată la aproape 68.000 de euro.

Proiectul, intitulat „Creșterea eficienței energetice în cadrul companiei Măr SRL”, a fost depus în cadrul schemei de ajutor de stat gestionate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Potrivit documentelor citate, dosarul a fost declarat neeligibil după ce, în studiul de fezabilitate, compania a folosit un curs valutar BCE greșit – 4,9743 lei/euro în loc de 4,9765 lei/euro, valoarea corectă pentru data de 10 martie 2025, conform cerințelor din Ghidul solicitantului.

Mai mult, puterea instalată a centralei a fost trecută eronat în documentație ca fiind de 854 kW, de zece ori mai mare decât cea reală. În plus, autoritățile au constatat că estimarea consumului propriu nu era susținută de facturi și nu ținea cont de echipamentele noi planificate. Studiul de fezabilitate nu conținea nici devizul general de cheltuieli, un alt criteriu obligatoriu.

Compania Măr SRL – afacere veche, profit în scădere

Fondată în 2003, Măr SRL are ca principal obiect de activitate cultivarea strugurilor și produce vinuri sub brand propriu în regiunea Drăgășani. Firma are și cod CAEN secundar pentru distribuția energiei electrice, adăugat în urmă cu doi ani.

În 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 6,04 milioane lei, în scădere cu 3% față de anul precedent, și un profit net de doar 185.000 lei, adică o scădere de peste 80% față de 2023 (1,13 milioane lei). Măr SRL are un efectiv de 21 de angajați și un capital social de 1,46 milioane lei.

Firma figurează cu risc comercial mediu, probabilitate de insolvență de doar 0,04% și risc juridic scăzut, potrivit celor mai recente evaluări financiare.

Cine controlează Măr SRL

Asociații firmei sunt:

Mugur Constantin Isărescu – 54,01%;

Elena Isărescu – 25,39%;

Costin Mugur Isărescu – 10,3%;

Ileana Lăcrămioara Isărescu – 10,3%.

Administratorul societății este Costin Mugur Isărescu, fiul guvernatorului BNR.

Competiție acerbă pentru fonduri verzi în agricultură

Apelul de proiecte în care s-a înscris și Măr SRL a fost unul dintre cele mai aglomerate din ultimii ani, vizând sprijinirea investițiilor în energie regenerabilă pentru ferme și procesatori alimentari. Sute de firme agricole au fost respinse, fie pentru neconformități tehnice, fie din lipsa bugetului disponibil.

În paralel, au fost selectate spre finanțare proiecte de ferme solare și biogaz de mari dimensiuni din județele Constanța, Dolj, Cluj și Bacău, în timp ce numeroase companii mici, inclusiv din Vâlcea, nu au trecut de etapa de eligibilitate.

