Femeie găsită moartă în apartament, după trei săptămâni, la Râmnicu Vâlcea

joi, 16 octombrie 2025

O femeie de 84 de ani din Râmnicu Vâlcea a fost găsită fără viață în locuința sa de pe strada Rapsodiei, după ce vecinii, alarmați de mirosul insuportabil și de lipsa ei din ultimele trei săptămâni, au sunat la 112.

Polițiștii și criminaliștii sosiți la fața locului au constatat că femeia era decedată de aproximativ trei săptămâni. Trupul nu prezenta urme vizibile de violență, însă a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru necropsie.