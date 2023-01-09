miercuri, 1 octombrie 2025

Fața nevăzută a baronului PSD, Alfred Simonis, președinte CJ Timiș: Tăieri masive, bani împărțiți politic și zboruri private!

“Tânărul greu” al PSD-ului s-a instalat la șefia CJ Timiș după alegerile din 2024, bifând în CV și funcția de președinte interimar al Camerei Deputaților, iar în 2025 a preluat și conducerea UNCJR. Sub ambalajul „modernizării” se adună decizii tăioase, alocări contestate și episoade care ridică problema: reformă reală sau putere concentrată cu costuri publice? uncjr.ro

Reforma cu toporul: minus 45% din posturi, plus 200 de locuri „libere”

Simonis a anunțat o reducere drastică a organigramei CJ Timiș – tăierea a 45% din posturi – și o instituție care rămâne, paradoxal, cu ~200 de poziții neocupate. Economii? Poate. Eficiență? Încă neclar, în lipsa unor indicatori de performanță și a unui audit extern public. Când cureți cu buldozerul, riști să dărâmi și ce funcționa. Știri Timișoara

“Echitate” pe hârtie, nemulțumiri pe teren: împărțirea banilor către primării

La început de 2025, CJ Timiș a împărțit fonduri către UAT-uri. Simonis a numit distribuția „cea mai echilibrată din istorie”. Criticii din opoziție l-au acuzat însă de alocări partizane – cu localități “prietene” avantajate și comunități conduse de adversari lăsate pe dinafară. Transparența formulei de repartizare (criterii, punctaje, nevoi reale) rămâne cheia: fără ea, „echitatea” e sloganică. banatulmeu.ro+1

Gunoaiele – terenul favorit pentru crize politice

Criza deșeurilor a reaprins spiritele în plenul CJ. Mesajul lui Simonis: „nu mai permitem șantajul”. E o replică puternică – dar cetățenii vor contracte funcționale, tarife corecte și colectare predictibilă, nu războaie PR. În Timiș, soluțiile pe termen lung (infrastructură, competitivitate reală la licitații, guvernanță clară a operatorilor) contează mai mult decât duelurile de la microfon. Facebook

Zboruri de lux & cercul puterii: imaginea care costă

Investigații de presă au documentat zboruri private în cercul premierului de atunci, Marcel Ciolacu – cu oprire la Timișoara pentru a urca Sorin Grindeanu și Alfred Simonis (scandalul Nordis!). Chiar dacă nu există o ilegalitate dovedită, percepția de privilegiu e devastatoare când în același timp ceri austeritate în teritoriu.

„Transpartinic” sau tranzacțional? Robu, consilierul surpriză

Fostul primar PNL al Timișoarei, Nicolae Robu, a ajuns consilier personal al lui Simonis (PSD). Un semnal ambiguu: maturitate administrativă peste granițe politice sau tranzacționism care topește diferențele exact acolo unde e nevoie de contraputeri reale? Publicul merită criterii clare: de ce, pe ce bani, cu ce rezultate măsurabile?

UNCJR la butonieră: forță de negociere sau scut politic?

Ca președinte al UNCJR, Simonis conduce vocea unificată a consiliilor județene. Este o pârghie uriașă în negocierile cu Guvernul – cu riscul inerent ca prioritățile naționale să fie filtrate prin agenda liderilor de partid. E momentul pentru reguli stricte de integritate, consultări publice reale și publicarea tuturor pozițiilor oficiale, minut cu minut. uncjr.ro+1

Ce rămâne în urmă?

– Tăieri masive fără criterii clare de performanță;

– Alocări de fonduri contestate de opoziție;

– Episodul zborurilor private, care apasă greu pe credibilitate;

– Consolidarea puterii printr-un rol-cheie la UNCJR.