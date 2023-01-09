joi, 9 octombrie 2025

„Fără bani de 70 de zile!”: Angajații DGASPC Vâlcea cer disperați Guvernului să le plătească salariile! CJ Vâlcea a rezolvat temporar problema!

Peste 200 de angajați ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vâlcea au ieșit joi în stradă, în fața Prefecturii, pentru a cere plata salariilor restante din luna august. Protestul, care a durat aproape două ore, a fost organizat de Sindicatul „Drepturile Copilului” și susținut de Confederația Cartel Alfa.

Angajați disperați după 70 de zile fără venituri

„Sunt 70 de zile în care oamenii merg la serviciu, își fac treaba, dar nu primesc niciun ban. Au familii, copii, rate, facturi. Sunt printre ei și bolnavi oncologici care nu își mai pot plăti tratamentele”, a declarat Nicolae Meianu, președintele Sindicatului „Drepturile Copilului” Vâlcea.

Protestatarii acuză Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan că a întârziat rectificarea bugetară, blocând practic resursele financiare necesare plății salariilor. Aceștia cer deblocarea imediată a fondurilor și respectarea drepturilor salariale.

Consiliul Județean a intervenit temporar

În aceeași zi, Consiliul Județean Vâlcea a aprobat alocarea sumei de 4,92 milioane lei din fondul de rezervă pentru a acoperi salariile aferente lunii august. Președintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu, a declarat:

„Am decis să intervenim din fondurile proprii pentru că Guvernul nu a alocat banii necesari. Oamenii nu pot sta două luni fără salarii. Banii provin din fondul de rezervă și din cheltuielile de personal, dar trebuie returnați de Guvern.”

Sindicaliștii: „Salariile fără contribuții nu sunt soluția”

Liderii sindicali atrag atenția că sumele alocate nu acoperă și contribuțiile sociale, ceea ce ar afecta grav drepturile viitoare ale angajaților.

„Este un atac la adresa securității sociale. Dacă aceste contribuții nu sunt plătite, oamenii riscă să aibă pensii mai mici sau probleme administrative. Nu pot trăi din promisiuni – sunt oameni care nu mai au bani nici de cartofi”, a avertizat Mihai Bărbulescu, secretarul general al Cartel Alfa.

Proteste și acțiuni în instanță

Sindicaliștii nu exclud declanșarea grevei generale și spun că sunt pregătiți să dea în judecată autoritățile pentru recuperarea salariilor restante. Situația de la DGASPC Vâlcea este similară cu cea din mai multe județe din țară, unde mii de angajați din asistența socială se confruntă cu întârzieri salariale majore.