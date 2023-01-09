Explozie a numărului de imigranți la Vâlcea! PESTE 1.200 DE IMIGRANȚI CU ȘEDERE LEGALĂ ȘI 1.500 DE CERERI DE MUNCĂ ÎN 2025

sâmbătă, 25 octombrie 2025

VALCEA, TOT MAI ATRACTIVĂ PENTRU STRĂINI: PESTE 1.200 DE IMIGRANȚI CU ȘEDERE LEGALĂ ȘI 1.500 DE CERERI DE MUNCĂ ÎN 2025

Polițiștii de imigrări din Vâlcea au avut o activitate intensă în primele nouă luni ale acestui an. Potrivit datelor oficiale, 1.225 de persoane beneficiază de ședere legală în județ, dintre care peste 90% provin din Nepal și Sri Lanka, iar restul din state europene precum Italia, Olanda sau Franța.

În aceeași perioadă, au fost emise 1.078 de permise de ședere și au fost depuse 1.473 de cereri pentru avize de angajare, din care 1.287 au fost aprobate. Majoritatea străinilor muncesc în construcții, servicii și industrie alimentară.

Polițiștii au derulat 51 de controale privind munca nedeclarată, depistând 4 persoane aflate ilegal în județ. Au fost aplicate 119 sancțiuni contravenționale și emise mai multe decizii de returnare, inclusiv două interdicții de intrare în UE.

Un pas important în modernizarea instituției îl reprezintă digitalizarea avizelor de muncă, care sunt acum emise și transmise electronic, fără deplasare la ghișeu.