EXCLUSIV. Cuore Nero SRL, „imperiul” imobiliar al „X-ului” se clatină: dezvoltatorul vedetă din Râmnicu Vâlcea, vizat de dosare civile, executări silite și o cerere de faliment!

miercuri, 22 octombrie 2025

Florin Nicolae zis „X-ul” – afaceristul care a ridicat blocuri în cartierul Ostroveni – ajunge în fața judecătorilor din Vâlcea și Neamț. Cumpărători supărați, contracte reziliate, apartamente fără intabulare și o companie care riscă să intre în colaps financiar.

De la lux la faliment? Cuore Nero SRL, în colimatorul instanțelor

Pe 29 septembrie 2025, la Tribunalul Neamț, a fost înregistrat dosarul nr. 1697/103/2025, având ca obiect „deschiderea procedurii de faliment la cererea creditorului”.

Creditorul: Kynita SRL.

Debitorul: Cuore Nero SRL, compania controlată din umbră de controversatul dezvoltator imobiliar Florin Nicolae, cunoscut în Râmnicu Vâlcea sub porecla „X-ul”.

Conform informațiilor publice de pe portalul instanțelor, dosarul se află pe rolul Secției a II-a Civile de Contencios Administrativ și Fiscal, iar primul termen este programat pe 5 noiembrie 2025.

Cu alte cuvinte, compania care a construit zeci de apartamente în cartierul Ostroveni s-ar afla la un pas de faliment.

Dosare pe bandă rulantă: cumpărători, firme și avocați în război cu Cuore Nero

Analiza completă a dosarelor publice dezvăluie o avalanșă de procese intentate împotriva Cuore Nero SRL în ultimii doi ani:

Tribunalul Vâlcea (nr. 1522/90/2025) – rezoluțiune antecontract de vânzare-cumpărare, reclamant: Kynita SRL

Tribunalul Vâlcea (nr. 1523/90/2025) – hotărâre care să țină loc de act de vânzare-cumpărare și înscriere în cartea funciară, reclamanți: Niță Ion și Niță Maria

Judecătoria Râmnicu Vâlcea (nr. 11007/288/2024) – rezoluțiune contract, reclamanți: Oprea Aurel și Oprea Andreea Cosmina

Judecătoria Râmnicu Vâlcea (nr. 8241/288/2024) – sechestru asigurător admis împotriva Cuore Nero SRL, reclamanți: *Stroe Gabriela – Cabinet de avocat „Cagil Popa Lucrețiu”

Tribunalul Neamț (nr. 979/291/2025) – încuviințare executare silită, Cuore Nero SRL – debitor intimat

Tribunalul Vâlcea (nr. 8240/288/2024) – pretenții declinate, reclamanți: Stroe Gabriela

Judecătoria Râmnicu Vâlcea (nr. 14807/288/2022) – revendicare imobiliară, reclamanți: Grigoraș Ovidiu și Cristina, împotriva Cuore Nero SRL

În cel puțin două cazuri, instanțele au dispus instituirea sechestrului asigurător pe bunurile firmei, pentru sume care depășesc 190.000 de lei.

Cum a fost construit „imperiul” Cuore Nero

Florin Nicolae, alias „X-ul”, a devenit cunoscut în mediul imobiliar din Râmnicu Vâlcea după ce a ridicat mai multe blocuri în cartierul Ostroveni.

Surse din administrația locală susțin că multe dintre aceste imobile ar fi fost construite cu depășirea autorizațiilor și modificări neautorizate.

Primăria Râmnicu Vâlcea a refuzat recepția finală în cazul unora dintre imobile, invocând „nereguli majore în raport cu autorizația de construire”. Fără recepție – fără intabulare. Rezultatul? Zeci de cumpărători cu antecontracte semnate, dar fără drept de proprietate asupra apartamentelor.

Zeci de familii afectate: bani plătiți, locuințe blocate

Presa locală relata încă din 2023 că zeci de vâlceni au plătit integral sume între 60.000 și 90.000 de euro pentru apartamente construite de Cuore Nero SRL, dar nu au primit acte de proprietate.

Între timp, dezvoltatorul ar fi solicitat clienților semnarea unor acte adiționale care „amână” semnarea contractelor finale.

Unii cumpărători au apelat la instanță, cerând rezilierea antecontractelor și restituirea banilor, alții – hotărâri care să țină loc de act de vânzare-cumpărare, semn al unei încrederi pierdute definitiv.

Precedente periculoase: fundații turnate fără autorizație, amenzi „de formă”

În 2017, Primăria Râmnicu Vâlcea – prin vocea primarului Mircia Gutău – confirma public că firma Cuore Nero SRL a turnat fundația unui bloc pe bulevardul Dem Rădulescu fără autorizație de construire.

Gutău declara atunci:

„Mi s-a părut de un tupeu incredibil ca un diriginte să se apuce de construcţia unui bloc fără autorizaţie. Firma se numeşte Cuore Nero SRL şi am ordonat stoparea lucrărilor. Le-am dat o amendă de 800 de milioane de lei vechi. Sunt curios dacă vor obține vreodată avizele necesare pe o construcție care are deja fundaţia turnată.”

Ani mai târziu, blocul există, locuitorii s-au mutat, iar procesele s-au mutat în sălile de judecată.

Arhitecți, funcționari, complicități

În spatele aprobărilor succesive primite de Cuore Nero SRL, apar nume grele din urbanismul local:

arhitectul-șef Petre Mihăilă, juristul Petre Cazan, firma Arhinet Plus SRL a arhitectului Cristinel Vlad – toți implicați în avizarea Planurilor Urbanistice de Detaliu (PUD) pentru blocurile ridicate de Cuore Nero.

Un lanț de semnături, aprobări și tăceri administrative care a permis ridicarea unor imobile în dispreț față de lege și față de cetățeni.

Începutul sfârșitului pentru „imperiul X-ului”?

Dosarele multiple, procesele pierdute, executările silite și cererea de deschidere a falimentului la Tribunalul Neamț indică o criză profundă în imperiul Cuore Nero SRL.

Firma care până de curând vindea „lux și exclusivitate” în Râmnicu Vâlcea riscă acum să intre în procedura insolvenței, iar cumpărătorii rămân în continuare captivi între promisiuni, procese și pereți neterminați.

Surse: Portalul instanțelor de judecată (dosarele nr. 1697/103/2025 – Tribunalul Neamț; 1522/90/2025, 1523/90/2025 – Tribunalul Vâlcea; 8241/288/2024 – Judecătoria Râmnicu Vâlcea), declarații și documente publice.

