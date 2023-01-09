EXCLUSIV. Constructorul italian WeBuild ar fi intrat deja în Parcul Național Cozia: defrișări, foraje și tăceri suspecte ale autorităților

joi, 23 octombrie 2025

Autostrada Sibiu–Pitești, cel mai controversat șantier rutier al României, riscă să devină și unul dintre cele mai distructive pentru mediu. Sub pretextul unei „derogări de urgență pentru finalizare”, Guvernul și constructorul italian WeBuild pregătesc lucrări în interiorul Parcului Național Cozia, una dintre cele mai importante arii naturale protejate din țară.

Conform informațiilor obținute din surse tehnice și confirmate de specialiști în mediu, WeBuild ar lucra deja în zona tampon a parcului, cu utilaje grele și foraje geotehnice, în afara perimetrului autorizat. Lucrările vizează, potrivit acestora, stabilizarea unor versanți și trasarea noilor coridoare de acces tehnologic, însă fără o derogare formală emisă de Ministerul Mediului sau Administrația Parcului Național Cozia.

„S-a intrat deja în zona protejată. Se taie copaci și se forează, deși nu există o autorizație explicită pentru această parte de teren. Zona de conservare durabilă este deja afectată”, a declarat sub protecția anonimatului un specialist implicat în monitorizarea biodiversității în Cozia.

13 hectare scoase din circuitul forestier

Documentele oficiale consultate arată că aproximativ 13 hectare de pădure din zona de conservare durabilă a Parcului Național Cozia urmează să fie scoase din circuitul silvic. Suprafețele se află în imediata vecinătate a traseului autostrăzii, pe sectorul Cornetu–Tigveni, unde terenul este instabil și predispus la alunecări.

Pentru stabilizarea versanților, constructorul intenționează să efectueze lucrări suplimentare de drenaj și ancorare, care vor necesita defrișări, terasamente și exproprieri suplimentare. În paralel, autoritățile încearcă să obțină o derogare legală care să permită continuarea lucrărilor chiar și în interiorul ariilor protejate.

Derogare pentru un proiect de „importanță națională”

Ministerul Transporturilor a cerut oficial declararea Autostrăzii Sibiu–Pitești drept proiect de importanță națională, ceea ce ar permite executarea lucrărilor fără avizele obișnuite de mediu și pădure.

Această „super-clasificare” ar oferi practic imunitate ecologică proiectului și ar legaliza intervențiile deja începute în perimetrul Parcului Cozia.

Specialiștii atrag atenția că o astfel de decizie ar deschide un precedent grav:

„Dacă Guvernul aprobă o derogare totală, mâine orice alt proiect ar putea intra în parcuri naționale, invocând ‘interesul strategic’. Asta înseamnă sfârșitul protecției reale a ariilor naturale din România”, a declarat un fost director al unei administrații de parc.

WeBuild, compania controverselor

Compania italiană WeBuild, fostă Salini Impregilo, are un istoric de dispute legate de mediu în mai multe țări, inclusiv în Etiopia și Columbia, unde a fost acuzată de distrugerea ecosistemelor și relocarea forțată a comunităților locale. În România, WeBuild a fost constant criticată pentru utilizarea abuzivă a drumurilor județene drept căi de acces pentru utilaje, deteriorând infrastructura locală din Argeș și Vâlcea, în loc să construiască drumurile tehnologice asumate prin contract.

În timp ce autoritățile invocă „interesul strategic național”, realitatea din teren arată că autostrada Sibiu–Pitești a început deja să muște din Parcul Național Cozia, cu utilaje, defrișări și foraje care se extind tot mai adânc în aria protejată.

Tiberiu Pîrnău