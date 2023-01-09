După două luni de pauză, judecătorii Tribunalului Vâlcea reiau procesele

miercuri, 22 octombrie 2025

După aproape două luni de suspendare, judecătorii Tribunalului Vâlcea au decis reluarea activității de judecată pentru toate cauzele, începând cu 23 octombrie 2025.

Hotărârea a fost adoptată în unanimitate în cadrul Adunării generale desfășurate marți, 21 octombrie 2025. Prin aceasta, s-a dispus suspendarea efectelor Hotărârii nr. 3 din 26 august 2025, care instituise măsura de întrerupere a activității judiciare.

Judecătorii au stabilit ca reluarea ședințelor de judecată să se facă integral, oferind timp participanților la procese pentru a se informa cu privire la noua decizie. De asemenea, Adunarea generală a anunțat că va fi convocată din nou, la o dată ulterioară, pentru a analiza dacă se impune reevaluarea măsurii, în funcție de evoluțiile privind statutul profesiei de judecător.

Astfel, începând de joi, ședințele Tribunalului Vâlcea vor fi reluate în toate secțiile, iar activitatea instanței va reveni la programul normal.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

    • © 2025 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe