După două luni de pauză, judecătorii Tribunalului Vâlcea reiau procesele

miercuri, 22 octombrie 2025

După aproape două luni de suspendare, judecătorii Tribunalului Vâlcea au decis reluarea activității de judecată pentru toate cauzele, începând cu 23 octombrie 2025.

Hotărârea a fost adoptată în unanimitate în cadrul Adunării generale desfășurate marți, 21 octombrie 2025. Prin aceasta, s-a dispus suspendarea efectelor Hotărârii nr. 3 din 26 august 2025, care instituise măsura de întrerupere a activității judiciare.

Judecătorii au stabilit ca reluarea ședințelor de judecată să se facă integral, oferind timp participanților la procese pentru a se informa cu privire la noua decizie. De asemenea, Adunarea generală a anunțat că va fi convocată din nou, la o dată ulterioară, pentru a analiza dacă se impune reevaluarea măsurii, în funcție de evoluțiile privind statutul profesiei de judecător.

Astfel, începând de joi, ședințele Tribunalului Vâlcea vor fi reluate în toate secțiile, iar activitatea instanței va reveni la programul normal.