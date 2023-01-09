Drumul județean Sălătrucu – Vâlcea, închis din cauza unei alunecări de teren provocate de traficul greu al companiei WeBuild

miercuri, 22 octombrie 2025

Drumul județean Sălătrucu – Vâlcea, închis din cauza unei alunecări de teren provocate de traficul greu al companiei WeBuild



Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș (RAJD) a anunțat închiderea temporară a circulației pe drumul județean DJ 703H Sălătrucu – Vâlcea, pe tronsonul cuprins între kilometrii 25+200 și 29+863, din cauza unei alunecări de teren active. Măsura, impusă pentru siguranța participanților la trafic, este valabilă în perioada 21 octombrie, ora 19:30 – 22 octombrie, ora 16:00.

Deși cauza oficială invocată este instabilitatea terenului, localnicii și autoritățile județene argeșene confirmă că drumul a fost grav deteriorat în ultimele luni de traficul intens al camioanelor și utilajelor grele ale companiei WeBuild, antreprenorul principal al lucrărilor de pe Autostrada Sibiu–Pitești (loturile 4 și 5).

Deși constructorul ar fi trebuit să realizeze un drum tehnologic alternativ pentru transportul materialelor și al echipamentelor, acesta folosește constant drumul județean, amplificând degradarea carosabilului și provocând tensiuni cu locuitorii din zonă.

Specialiștii din cadrul RAJD Argeș avertizează că alunecarea de teren este activă și impune restricții totale până la stabilizarea versantului. În acest interval, traficul este deviat pe rutele alternative:

DJ 703G Șuici – Ianculești

DN Curtea de Argeș – Blidari – Râmnicu Vâlcea

„Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru respectarea indicațiilor rutiere din zonă!”, au transmis reprezentanții Consiliului Județean Argeș.

Totuși, autoritățile ar trebui să intervină de urgență pentru a impune companiei WeBuild respectarea obligațiilor contractuale privind realizarea drumurilor tehnologice, astfel încât rețeaua de drumuri județene să nu fie distrusă înainte de finalizarea autostrăzii.