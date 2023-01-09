Două autoturisme făcute scrum în Vâlcea! Intervenții ale pompierilor la Perișani și Drăgășani

miercuri, 29 octombrie 2025

Două mașini au fost distruse complet de flăcări, marți, 29 octombrie, în județul Vâlcea. Pompierii militari au intervenit prompt în localitățile Perișani și Drăgășani pentru a stinge incendiile izbucnite la autoturisme.

Primul apel la 112 a fost înregistrat la ora 10:03, în comuna Perișani. Un echipaj al Stației de Pompieri Brezoi s-a deplasat de urgență la fața locului cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.

Câteva ore mai târziu, în jurul orei 12:42, un alt incendiu a izbucnit în municipiul Drăgășani. De această dată, pompierii Detașamentului Drăgășani au intervenit rapid și au reușit să localizeze flăcările înainte ca acestea să se extindă la alte bunuri.

Din păcate, ambele autoturisme au fost complet distruse, însă nu s-au înregistrat victime.

Cauzele incendiilor au fost diferite: