luni, 20 octombrie 2025

Dosar penal la Parchetul General: directorul Hidroelectrica, Bogdan Badea, și deputatul PNL Cristian Buican, cercetați în cazul abatorului ridicat lângă Hidrocentrala Râureni

BOMBA ANULUI ÎN VÂLCEA! Surse judiciare confirmă că Parchetul General a deschis un dosar penal privind legalitatea documentelor și avizelor emise pentru abatorul și carmangeria deținute de deputatul PNL Cristian Buican, amplasate în zona cu regim special a Hidrocentralei Râureni, comuna Budești (Vâlcea). Printre persoanele vizate de anchetă s-ar afla directorul general al Hidroelectrica, Bogdan Badea, și mai mulți funcționari publici din instituțiile care au emis avizele pentru proiect.

O investiție cu acces prin incinta barajului

Investigațiile jurnalistice publicate anterior de Ziarul de Vâlcea au arătat că abatorul autorizat în 2019 pe numele lui Cristian Buican, președinte al PNL Vâlcea, este amplasat chiar în imediata vecinătate a barajului Râureni, zonă aflată sub regim de securitate hidrotehnică.

Certificatul de urbanism nr. 215/13.11.2017 și autorizația de construire nr. 105/02.08.2019 arată negru pe alb că accesul la obiectiv se face “prin incinta barajului”, în baza unei convenții de acces temporar încheiate cu Hidroelectrica – companie aflată sub conducerea vâlceanului Bogdan Badea, numit în funcție cu sprijin politic liberal.

Suspiciuni privind abuzul de funcție și conflictul de interese

Conform informațiilor obținute pe surse, ancheta Parchetului General vizează posibile fapte de abuz în serviciu, fals intelectual și conflict de interese, întrucât Hidroelectrica – condusă de Bogdan Badea – ar fi acordat drept de acces și avize într-o zonă tehnică protejată unei investiții private aparținând unui lider politic din același partid.

În atenția procurorilor au ajuns:

Convenția de acces din 02.03.2018 dintre Hidroelectrica – Sucursala Râmnicu Vâlcea și beneficiarul Cristian Buican;

Decizia Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea din 01.11.2018, care exonerase proiectul de la evaluare de mediu, deși amplasarea era sensibilă;

Autorizația de construire nr. 105/2019, emisă de Primăria Budești (condusă de primarul PNL Ionel Vlădulescu), și toate actele aferente notificărilor și recepțiilor lucrărilor.

Hidroelectrica, implicată direct în schema avizelor

Convenția încheiată de Hidroelectrica permitea doar acces temporar pentru lucrări, cu obligația clară de readucere a terenului la starea inițială. Dacă după finalizarea construcției accesul industrial s-a menținut prin incinta barajului, atunci a fost depășit cadrul legal al convenției.

Procurorii ar verifica acum dacă: s-au obținut toate avizele de gospodărire a apelor; s-au respectat condițiile de mediu impuse de APM Vâlcea; există titlu legal pentru folosința permanentă a incintei Hidrocentralei Râureni și dacă funcționarii care au emis documentele au știut că beneficiarul este chiar președintele organizației județene PNL.

De la un proiect „agro-industrial” la o anchetă penală

Inițial, proiectul fusese prezentat drept o simplă investiție agro-industrială: abator, carmangerie și unitate de procesare lapte, cu o suprafață de 463,87 mp.

Astăzi, anchetatorii verifică dacă proiectul a fost folosit pentru a ocoli regimul special al zonei barajului Râureni, considerată infrastructură strategică energetică.

Bogdan Badea, în calitate de director general al Hidroelectrica, ar fi semnat documente care au permis accesul și lucrările în zona tehnică. În același timp, Cristian Buican, beneficiar direct al investiției și lider politic al lui Badea în județ, apare în centrul presupusului lanț de favoruri și avize acordate „pe linie de partid”.

Posibile acuzații și extinderi ale anchetei

Surse apropiate anchetei afirmă că procurorii iau în calcul extinderea cercetărilor și asupra unor funcționari din Primăria Budești, APM Vâlcea și ABA Olt, pentru eventuală complicitate sau neglijență în serviciu.

Dosarul se află în faza de urmărire penală in rem, ceea ce înseamnă că se investighează faptele, urmând ca, după administrarea probelor, să fie dispuse eventuale puneri sub acuzare nominale.

Context politic și implicații majore

Atât Bogdan Badea, cât și Cristian Buican sunt membri PNL – primul promovat în fruntea celei mai profitabile companii de stat, al doilea, parlamentar și șef de filială județeană.

Faptul că numele lor apar într-o anchetă a Parchetului General pune sub semnul întrebării integritatea conducerii Hidroelectrica și imparțialitatea autorităților locale care au facilitat construirea abatorului în zona unei hidrocentrale strategice.

Cazul abatorului din Budești devine astfel un nou test pentru statul de drept și pentru justiția din România, într-un județ în care politicul, afacerile și administrația publică se intersectează periculos.

Rămâne de văzut dacă ancheta va confirma suspiciunile de favorizare și abuz de putere sau dacă documentele emise „pe bandă” de instituțiile statului au respectat litera legii.

Ziarul de Vâlcea va continua să urmărească îndeaproape acest dosar penal care implică doi dintre cei mai influenți liberali din județ.