vineri, 17 octombrie 2025

🌹 Doina și Andrei Migleczi 🌹

Doina Migleczi a plecat azi spre cer, acolo unde o aștepta soțul ei, Andrei. Teatrul vâlcean a rămas fără două dintre luminile sale.

Am fost ucenicul Doinei Micleczi la începuturile teatrului vâlcean, când repetițiile se țineau la Casa Științei. De la ea am învățat ce înseamnă disciplina, emoția, respectul pentru scenă și pentru public.

Doina și Andrei au iubit teatrul până la capăt.

Au construit visuri, au format generații, au dăruit orașului un spirit care nu se stinge.

Astăzi, scena e mai goală, dar cerul e mai bogat.

Ei repetă din nou, acolo unde lumina nu apune și aplauzele nu se termină.

🎭 Drum lin către lumină, Doina și Andrei Migleczi.

Râmnicul vă mulțumește. Noi, ucenicii voștri, vă purtăm mai departe lecția și emoția.

Mihai Ghebrea

