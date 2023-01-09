DEZVĂLUIRI SCANDALOASE LA BREZOI: ANGAJAȚI AI AMBULANȚEI ȘI SPITALULUI, SUSPECTAȚI DE FURTURI SUB ACOPERIREA ȘEFILOR ȘI AUTORITĂȚILOR LOCALE

luni, 13 octombrie 2025

DEZVĂLUIRI SCANDALOASE LA BREZOI: ANGAJAȚI AI AMBULANȚEI ȘI SPITALULUI, SUSPECTAȚI DE FURTURI SUB ACOPERIREA ȘEFILOR ȘI AUTORITĂȚILOR LOCALE

Materiale medicale furate și transportate chiar cu ambulanța în timpul serviciului

O nouă anchetă jurnalistică scoate la iveală fapte extrem de grave petrecute la Spitalul Orășenesc Brezoi și la Stația de Ambulanță Brezoi, unde mai mulți angajați ar fi implicați într-un lanț de sustrageri de materiale medicale, cu complicitatea conducerii locale și a Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Vâlcea.

Potrivit unor mărturii și informații transmise redacției, cazul ar fi fost mușamalizat la nivel instituțional, în ciuda faptului că există dovezi și martori direcți ai furturilor.

Furturi în plină zi – cu ambulanța din curtea spitalului

Surse locale susțin că șoferul de ambulanță M. I., actualmente responsabil cu parcul auto al stației Brezoi și membru în comisia de angajări la Ambulanța Vâlcea, ar fi fost văzut „de nenumărate ori” transportând materiale sustrase din curtea Spitalului Brezoi, inclusiv cu ambulanța, în timpul zilei.

„L-am văzut cu ochii mei! Încărca materiale în ambulanță și pleca din curtea spitalului fără nicio explicație”, a declarat una dintre persoanele care au contactat redacția.

Noaptea furtului – „două cazane din cupru, urcate în mașina personală”

Cea mai gravă situație semnalată s-ar fi petrecut în noaptea de 2 spre 3 iulie 2025, când, potrivit martorilor, M. I. și B. M., ambii de serviciu la Stația de Ambulanță Brezoi, ar fi sustras din incinta spitalului două cazane din cupru folosite la sterilizarea instrumentarului medical.

Transportul ar fi fost făcut cu mașina personală a lui M. I., iar bunurile ar fi fost ulterior „valorificate” prin intermediul unui interlop din zonă.

După furt, cei doi s-ar fi întors la serviciu și i-ar fi cerut fochistului spitalului să-i ajute să mai transporte paleți din curtea instituției, tot în timpul nopții.

Mușamalizare cu sprijin politic

Sursele noastre indică faptul că nicio măsură disciplinară sau penală nu a fost luată împotriva celor implicați, deși fapta se încadrează clar la furt calificat, comis în timpul serviciului, pe timp de noapte.

Motivul? Prietenia strânsă dintre M. I., directorul Ambulanței Vâlcea, Delian Ionescu (foto) și primarul Robert Schell, care ar fi intervenit personal pe lângă conducerea spitalului pentru a stopa orice sesizare penală.

Promovări și protecție instituțională

Mai mult, deși în comunitate se cunoaște de ani de zile comportamentul lui M. I., acesta ar fi fost promovat în funcție, devenind responsabil cu parcul auto al stației Brezoi, poziție care îi oferă și mai multă libertate de mișcare și acces la resursele instituției.

În plus, el ar fi fost inclus în comisia de angajări a Serviciului de Ambulanță Județean Vâlcea, fapt ce ridică serioase semne de întrebare cu privire la criteriile de selecție și integritatea procesului de recrutare.

Cerere publică de anchetă

Cetățenii din Brezoi solicită o anchetă urgentă și imparțială din partea Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și a Poliției Județene Vâlcea, acuzând că „faptele au fost ascunse de conducerea SAJ Vâlcea și de autoritățile locale”.

„Vă rugăm să faceți o anchetă pentru clarificarea situației și să se facă dreptate! Cazul s-a mușamalizat, dar oamenii din Brezoi știu adevărul”, transmit localnicii.

Reacția instituțiilor

Redacția a solicitat un punct de vedere oficial de la Serviciul de Ambulanță Județean Vâlcea și Spitalul Orășenesc Brezoi privind acuzațiile de furt și protecție instituțională. Până la ora redactării acestui material, nu am primit niciun răspuns oficial.

Totodată, vom transmite o solicitare scrisă către Primăria Brezoi pentru a clarifica presupusa intervenție a primarului în acest caz.

Ziarul de Vâlcea va continua să urmărească acest subiect și să publice noi informații pe măsură ce ancheta jurnalistică se dezvoltă. Dacă dețineți date, fotografii sau documente care pot ajuta la clarificarea acestor fapte, ne puteți scrie confidențial la adresa redacției.

Tiberiu Pîrnău