DESCINDERI LA VÂLCEA! Ancheta care zguduie România: 35 de percheziții și 35 de milioane de lei spălați prin firme-fantomă

vineri, 24 octombrie 2025

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, prin Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, a efectuat joi 35 de percheziții în București și în mai multe județe din țară, printre care și VÂLCEA, într-un dosar penal de spălare de bani și delapidare de proporții.

Potrivit anchetatorilor, o rețea de persoane ar fi pus la punct un mecanism financiar sofisticat, prin care ar fi spălat aproximativ 35 de milioane de lei, proveniți dintr-un credit bancar garantat de stat în valoare de 175,3 milioane de lei.

Sumele ar fi fost transferate rapid, în aceeași zi, între firme administrate de aceleași persoane, pentru a ascunde originea reală a banilor. Ulterior, prin contracte fictive, 35 de milioane de lei ar fi ajuns în contul personal al administratorului firmei beneficiare a creditului inițial.

Surse judiciare au declarat pentru Mediafax că una dintre societățile vizate ar fi beneficiat, în ultimii ani, de fonduri nerambursabile de peste 85,5 milioane de lei, destinate investițiilor. Anchetatorii verifică dacă acești bani au fost folosiți conform destinației declarate sau dacă o parte din ei au fost redirecționați în circuitul infracțional.

Vâlcea, din nou în centrul unei anchete economice majore

Potrivit surselor judiciare, perchezițiile efectuate în județul Vâlcea au vizat sedii de firme și locuințe ale unor persoane care ar fi avut roluri-cheie în derularea tranzacțiilor suspecte. Polițiștii au ridicat documente contabile, contracte comerciale, sisteme informatice și dispozitive electronice.