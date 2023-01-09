Deputatul PSD - Ovidiu Popa îl acuză pe premierul Bolojan de derapaje autoritare: „România are nevoie de soluții, nu de amenințări!”

vineri, 10 octombrie 2025

Deputatul PSD de Vâlcea, Ștefan Ovidiu Popa, critică dur declarațiile premierului Ilie Bolojan la adresa aleșilor locali, acuzându-l pe acesta de atitudini autoritare și lipsă de respect față de primari și președinții de consilii județene. Parlamentarul social-democrat susține că edilii nu trebuie tratați ca infractori, ci sprijiniți pentru a face față provocărilor din teritoriu.

„Premierul Ilie Bolojan confundă din nou lucrurile! Amenințările la adresa președinților de consilii județene și a primarilor sunt inacceptabile și dovedesc o gravă lipsă de respect față de aleșii locali și față de instituțiile statului. Edilii nu sunt infractori, ci oameni care încearcă să țină în viață comunități întregi, în timp ce Guvernul refuză să le asigure resursele necesare. Blocajele financiare nu se rezolvă cu intimidări, ci cu dialog și soluții reale”, afirmă deputatul PSD.

Ștefan Ovidiu Popa avertizează că PSD nu va tolera derapajele autoritare și că România are nevoie de „cooperare instituțională, nu de spectacol politic”.