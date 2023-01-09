miercuri, 1 octombrie 2025

Deputatul Nicolae Mîndrescu avertizează Guvernul: „Drumul expres Găneasa – Râmnicu Vâlcea – Tigveni nu mai poate fi amânat!”

Deputatul Nicolae Mîndrescu a rostit astăzi, în Parlament, o declarație politică prin care acuză marginalizarea județului Vâlcea în privința marilor proiecte de infrastructură rutieră. El afirmă că, în timp ce alte regiuni beneficiază de autostrăzi și drumuri expres, Vâlcea a rămas cu „promisiuni și studii fără finalitate”.

Parlamentarul arată că Drumul expres Găneasa – Râmnicu Vâlcea – Tigveni, menit să lege Oltenia de Autostrada A1 Sibiu–Pitești, este blocat încă în faza de pre-fezabilitate, deși este considerat proiect strategic și prioritate națională. „Este inadmisibil ca în 2025 un proiect de importanță vitală pentru județ să fie ținut pe loc în timp ce economia locală se sufocă”, spune Mîndrescu.

El avertizează și asupra riscului ca municipiul Drăgășani, al doilea pol urban al Vâlcii, să fie exclus de pe traseu. „Dacă Drăgășaniul nu va fi conectat direct, întreaga zonă viticolă, industrială și comercială a sudului județului va fi izolată, cu efecte devastatoare pentru investiții, locuri de muncă și dezvoltare”, atrage atenția deputatul.

În declarația politică, Nicolae Mîndrescu lansează un apel ferm Guvernului și Ministerului Transporturilor:

„Treceți de la vorbe la fapte! Vâlcea are nevoie de acest drum și de legătura cu Drăgășaniul pentru a nu mai fi ocolită la fiecare mare proiect național.”

În final, parlamentarul subliniază că vâlcenii s-au săturat să fie tratați ca cetățeni de rang secund: „Este momentul să demonstrați că dezvoltarea infrastructurii în România se face echilibrat, pentru toate regiunile, nu doar pentru câteva județe privilegiate. Vâlcea nu mai acceptă să rămână la marginea hărții.”