Deputatul Mîndrescu îl contrează pe Nicușor Dan: SRI nu trebuie să se implice în justiție!

joi, 16 octombrie 2025

Când aud că Nicușor Dan vrea să implice SRI în justiție, un fior rece îmi trece pe șira spinării. Parcă am mai auzit povestea asta.

În vremuri pe care speram să nu le mai retrăim, "securitatea" era ochiul și mâna lungă a partidului, controlând, supraveghend și reprimând orice dissent. Azi, propunerea de a transforma SRI într-un actor direct în actul de justiție miroase a același pericol: poliția politică.

Să nu lăsăm ca lupta cu corupția, un ideal nobil, să fie instrumentul prin care instaurăm un stat paralel, incontrolabil. Să cerem mai multă transparență și eficiență din partea instituțiilor existente, nu să dăm puteri discreționare unor servicii secrete.

Nu uitați istoria, ca să nu o repetați.

Nicolae Mîndrescu, deputat AUR de Vâlcea