Deputatul Mîndrescu îl contrează pe Nicușor Dan: SRI nu trebuie să se implice în justiție!

joi, 16 octombrie 2025

Când aud că Nicușor Dan vrea să implice SRI în justiție, un fior rece îmi trece pe șira spinării. Parcă am mai auzit povestea asta.

În vremuri pe care speram să nu le mai retrăim, "securitatea" era ochiul și mâna lungă a partidului, controlând, supraveghend și reprimând orice dissent. Azi, propunerea de a transforma SRI într-un actor direct în actul de justiție miroase a același pericol: poliția politică.

Să nu lăsăm ca lupta cu corupția, un ideal nobil, să fie instrumentul prin care instaurăm un stat paralel, incontrolabil. Să cerem mai multă transparență și eficiență din partea instituțiilor existente, nu să dăm puteri discreționare unor servicii secrete.

Nu uitați istoria, ca să nu o repetați.

Nicolae Mîndrescu, deputat AUR de Vâlcea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

    • © 2025 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe