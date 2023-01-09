Deputatul AUR Antonio Popescu cere intervenția urgentă a ministrului Energiei: „Zeci de mii de vâlceni riscă să înghețe în apartamente din 31 decembrie 2025!”

duminică, 12 octombrie 2025

COMUNICAT DE PRESĂ

Râmnicu Vâlcea, 12 octombrie 2025

Deputatul Antonio Popescu, reprezentant al județului Vâlcea din partea AUR, a adresat o interpelare oficială ministrului Energiei, Bogdan Ivan, prin care solicită măsuri urgente pentru evitarea unei crize energetice majore în municipiul Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 31 decembrie 2025.

Conform legislației europene și angajamentelor asumate de România, exploatările miniere de la Berbești și Alunu – principalele surse de lignit pentru CET Govora – ar trebui închise până la sfârșitul anului 2025. În lipsa unei alternative funcționale, întregul municipiu riscă să rămână fără apă caldă și căldură, iar platforma industrială chimică Vâlcea ar fi pusă în imposibilitatea de a funcționa.

„Situația este dramatică pentru Râmnicu Vâlcea. Dacă Guvernul nu intervine pentru a obține o derogare de la Comisia Europeană, zeci de mii de familii vor fi condamnate la frig în plină iarnă. Nu putem vorbi despre ‘tranziție verde’ când lăsăm oameni fără căldură și spitale fără agent termic”, a declarat deputatul Antonio Popescu.

Noua centrală de termoficare aflată în construcție la Râmnicu Vâlcea nu va fi finalizată, nici măcar într-o primă etapă, mai devreme de trimestrul al II-lea 2026, potrivit documentelor oficiale. Astfel, între ianuarie și iunie 2026, municipiul nu ar dispune de nicio sursă viabilă de energie termică.

În interpelarea adresată ministrului Bogdan Ivan, deputatul vâlcean solicită:

prezentarea unui plan concret de asigurare a continuității serviciului de termoficare;

demersuri oficiale către Comisia Europeană pentru decalarea termenului-limită de închidere a exploatărilor miniere;

sprijin guvernamental pentru accelerarea lucrărilor la noua centrală de termoficare;

identificarea unor soluții de combustibil alternativ pentru CET Govora, în eventualitatea închiderii definitive a minelor.

„Ministerul Energiei trebuie să trateze această situație cu maximă responsabilitate. Nu este vorba despre o dispută politică, ci despre o chestiune vitală pentru siguranța cetățenilor și funcționarea economiei locale. Aștept un răspuns clar și un plan realist, nu doar promisiuni”, a mai subliniat parlamentarul AUR.

Deputatul Antonio Popescu a mai transmis că va solicita și o ședință comună între autoritățile locale, CET Govora și Ministerul Energiei, pentru stabilirea unei foi de parcurs care să evite întreruperea furnizării agentului termic în municipiu.

