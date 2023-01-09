Deputatul AUR - Antonio Popescu a avut dreptate: DNA anchetează promovările din Poliția Vâlcea. Ministerul de Interne confirmă oficial existența unui dosar penal

marți, 21 octombrie 2025

Deputatul AUR - Antonio Popescu a avut dreptate: DNA anchetează promovările din Poliția Vâlcea. Ministerul de Interne confirmă oficial existența unui dosar penal

Ministerul Afacerilor Interne a confirmat, printr-un document oficial transmis Camerei Deputaților, că Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești instrumentează un dosar penal privind presupuse promovări preferențiale în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea (IPJ Vâlcea).

Răspunsul, semnat de secretarul de stat Silviu Nicu Macovei și contrasemnat de vicepremierul Marian-Cătălin Predoiu, vine în urma unei întrebări parlamentare adresate de deputatul Antonio-Gabi Popescu, care a solicitat clarificări legate de suspiciunile de promovări pe criterii neprofesionale în poliția vâlceană.

DNA Pitești confirmă ancheta

„Aspectele sesizate fac obiectul unui dosar penal înregistrat pe rolul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești”, se arată în documentul oficial semnat de reprezentanții MAI.

Cu alte cuvinte, DNA a deschis o anchetă penală care vizează activitatea unor cadre din Poliția Vâlcea, în urma suspiciunilor de promovări făcute pe criterii de relații, influență și protecție politică.

Ministerul subliniază însă că procedura de urmărire penală este nepublică, iar informațiile legate de stadiul anchetei nu pot fi comunicate până la finalizarea cercetărilor.

Poliția Română: „Nu e promovare, e doar o mutare”

Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a transmis, în același răspuns, că mutarea polițistului menționat în sesizare nu ar reprezenta o promovare, ci doar o menținere în funcția deținută anterior.

Această explicație, însă, nu convinge. Mai multe surse din interiorul sistemului polițienesc vâlcean susțin că anumite transferuri și avansări s-au făcut pe criterii de favor, iar ofițerii „neagreați” de conducere sau de factorii politici locali au fost marginalizați.

Ministerul promite verificări

În același document, MAI amintește că orice modificare a raporturilor de serviciu trebuie să respecte Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și Ordinul MAI nr. 140/2016 privind managementul resurselor umane.

„Situațiile în care sunt sesizate nerespectări ale acestor norme sunt analizate corespunzător și se dispun măsuri în consecință”, precizează Ministerul.