Deputatul Antonio Popescu (AUR) susține digitalizarea regimului armelor: „Legea trebuie să fie funcțională, nu doar impecabilă pe hârtie!”

joi, 30 octombrie 2025

Deputatul AUR de Vâlcea, Antonio-Gabi Popescu, a intervenit în plenul Camerei Deputaților în cadrul dezbaterilor asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor (PL-x 590/2024).

După o serie de discuții în comisiile de specialitate, proiectul a fost adoptat în data de 8 octombrie 2025, cu o largă majoritate: 290 de voturi „pentru”, niciun vot „contra” și o singură abținere. Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a aprobat astfel un act normativ considerat esențial pentru modernizarea și digitalizarea regimului armelor din România.

„Este un proiect care răspunde nu doar cerințelor europene, ci și tratatelor internaționale din care România face parte și nevoilor reale din teren. Am vorbit de-a lungul timpului cu polițiști, armurieri și cetățeni care s-au lovit de birocrație, drumuri repetate la Poliție și termene neclare”, a declarat deputatul AUR de Vâlcea.

Antonio Popescu a subliniat că noua platformă electronică e-ARM, introdusă prin modificările legislative, reprezintă o soluție practică pentru simplificarea procedurilor, reducerea timpilor de procesare și digitalizarea completă a procesului de autorizare. Sistemul va permite interconectarea instituțiilor la nivel național și european, oferind o mai bună trasabilitate și control asupra armelor și munițiilor.

„Platforma e-ARM vine exact ca răspuns la aceste frustrări – simplifică procedurile, oferă acces online documentat, reduce timpii de procesare și permite interconectarea între instituții, inclusiv la nivel european. Marcajele standardizate, etichetele balistice și regulile de prelucrare a datelor în acord cu GDPR sporesc trasabilitatea și siguranța”, a explicat parlamentarul vâlcean.

Totodată, Popescu a evidențiat faptul că legea elimină o inechitate veche prin modificarea articolului 14, care scutește polițiștii din MAI de obligativitatea de a urma cursuri redundante pentru obținerea autorizației de port armă – o prevedere pe care o consideră logică și firească.

„Este o decizie corectă, susținută și de sindicatele din Poliție. Ca om care crede că legea trebuie să fie în primul rând funcțională, nu doar teoretic impecabilă, consider că acest proiect este o reparație, o modernizare și o adaptare binevenită”, a declarat Antonio Popescu, în aplauzele colegilor de plen.

Prin votul final din 8 octombrie, România face un pas concret spre digitalizarea completă a regimului armelor și munițiilor, un domeniu sensibil, dar care reclamă de ani buni o reglementare modernă, compatibilă cu normele europene. Proiectul urmează să fie transmis Președintelui României pentru promulgare și publicare în Monitorul Oficial.