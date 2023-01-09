DEBANDADĂ TOTALĂ ÎN IPJ VÂLCEA! Polițiști filmați la chef cu afaceriști cercetați penal, alții prinși băuți la volan. Reglări de conturi și filaje interne în stil mafiot!

luni, 27 octombrie 2025

Scandalurile se țin lanț în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea. După apariția imaginilor (articol Gazeta Vâlceană) în care mai mulți polițiști de la Brezoi și Voineasa petreceau la chef cu un afacerist cercetat penal, ies la iveală și alte cazuri grave care arată o debandadă instituțională fără precedent.

Polițiști la petrecere cu afaceriști anchetați

Mai mulți agenți și ofițeri din Poliția Brezoi și Voineasa au fost surprinși, sâmbătă seara, la o petrecere organizată acasă la Alin Ionescu, patronul Rimed Impex SRL – firmă cercetată în dosare privind tăieri ilegale și trafic de material lemnos.

Mai grav, trei dintre polițiști se aflau, potrivit surselor, în timpul serviciului, dar au plecat de la sediul poliției direct la petrecere.

Filmările, realizate cu camera ascunsă, confirmă prezența acestora la chef, în timp ce în Brezoi ar fi trebuit să fie de serviciu.

„Au fost dispuse măsurile legale” – reacția clasică a IPJ

Situația este dublată de un alt scandal din aceeași zonă. În luna martie, polițistul Marian Ciobanu, din cadrul Poliției Brezoi – compartimentul silvicultură, ar fi fost depistat conducând sub influența alcoolului.

Potrivit surselor, acesta venise de la o întâlnire cu un exploatator de material lemnos de pe Valea Oltului. În urma testării, polițistului i s-a întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului, faptă prevăzută de art. 336 Cod Penal.

Deși cercetarea penală se desfășoară de luni bune la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brezoi, IPJ Vâlcea a transmis, sec, că „au fost dispuse măsurile legale”, fără a preciza dacă Ciobanu a fost suspendat, pus la dispoziție sau cercetat disciplinar.

Filaje interne și reglări de conturi între polițiști

Mai multe surse din cadrul IPJ Vâlcea confirmă o atmosferă tensionată, în care polițiștii se filează, se înregistrează și se toarnă reciproc, într-un veritabil război intern între grupuri de influență.

Sunt descrise adevărate reglări de conturi în stil mafiot, rivalități între secții și comandamente paralele între Brezoi, Voineasa și conducerea județeană. În loc să apere legea, o parte dintre polițiști par mai preocupați să protejeze infractorii, să își distrugă colegii sau să le ascundă greșelile.

Lipsa de reacție a conducerii

Deși fiecare dintre aceste cazuri ar fi trebuit să declanșeze anchete rapide și transparente, conducerea IPJ Vâlcea a adoptat o tăcere suspectă. În locul unor măsuri clare și publice, instituția se ascunde în spatele formulei vagi „au fost dispuse măsurile legale”.

În lipsa unor clarificări, comunitatea locală are tot dreptul să se întrebe dacă legea se aplică la fel pentru toți – sau doar pentru cei fără uniformă.

Cerem transparență totală!

Autoritățile trebuie să facă lumină în aceste cazuri, rapid și fără complicități. Musamalizarea este exclusă!

Ziarul de Vâlcea monitorizează îndeaproape toate cazurile și va reveni cu noi dezvăluiri despre rețelele de influență din IPJ Vâlcea și conexiunile acestora cu mediul de afaceri forestier.

*IPJ VÂLCEA*

Punct de vedere

Având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoare la prezența unor polițiști din cadrul IPJ Vâlcea la domiciliul unei persoane cercetate în dosare penale, dintre care unii ar fi fost în timpul serviciului, facem următoarele precizări:

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea se delimitează de orice conduită care nu corespunde normelor legale și statutului polițistului, indiferent de context. Integritatea și respectarea legii reprezintă principii esențiale în activitatea poliției și în relația acesteia cu comunitatea.

Pentru clarificarea situației de fapt, conducerea IPJ Vâlcea a dispus, prin Biroul Control Intern, efectuarea verificărilor față de toți polițiștii menționați, urmând ca, în funcție de rezultate, să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Inspectoratul va continua să acționeze transparent și cu fermitate, pentru menținerea încrederii publice și respectarea standardelor profesionale, sprijinind totodată instituțiile competente în prevenirea și combaterea faptelor de corupție, prin punerea la dispoziție a tuturor datelor necesare verificărilor.