De la grija vidanjarilor la liniștea unei fose septice

Spune stop vidanjărilor dese - iată avantajele

Este incomod să programezi activitățile cotidiene sau, mai grav, vacanțele în funcție de disponibilitatea echipei de vidanjări. Iar dacă vorbim de perioade aglomerate totul devine cu adevărat provocator. În astfel de perioade timpul de așteptarea poate fi lung, iar confortul și calitatea vieții sunt afectate. Disconfortul este dublat de costurile de vidanjare cresc mereu.

Cu o fosă septică și cu bioactivatori pentru întreținere aceste griji dispar. Cu aceasta ai o soluție permanentă care te scutește de cheltuieli exagerate.

Cum funcționează o fosă septică?

Fosa septică este sistemul de colectare și tratare a apelor menajere, creat special pentru zonele unde nu există canalizare. Funcționarea presupune decantarea și filtrarea naturală a apei uzate, ceea ce înseamnă că nu necesită golire frecventă. Pentru fosa de la POLYPRO bine întreținută cu bioactivatori, vidanjarea se realizeaza anual sau chiar la doi ani. Acest mod de funcționare reduce considerabil cheltuielile generale, dar mai important îmbunătățește calitatea vieții și confortul general.

Alege să faci economii pe termen lung

Când plătești lunar servicii de vidanjare, suma cheltuită anual ajunge la mii de lei. Montarea unui sistem sustenabil cu fosă septică presupune o investiție de câteva mii de lei, însă avantajele sunt enorme: reduce nevoia de vidanjare, reduce costurile asociate vidanjarii, economisești timp, elimini problema mirosurilor neplăcute din împrejurimi, nu mai depinzi de echipele de vidanjare. Dacă vorbim de operațiuni de întreținere fosă septică acestea se fac cu cheltuieli minime. Așadar investește într-o fosă septică și uită de vidanjările lunare.