De ce municipalitatea Oradea e un model și cum poate Râmnicu Vâlcea să o ajungă din urmă

duminică, 19 octombrie 2025

De ce Oradea e un model și cum poate Râmnicu Vâlcea să o ajungă din urmă

În timp ce Oradea a devenit un exemplu național de administrație eficientă, Râmnicu Vâlcea rămâne blocat între potențial și stagnare. Diferența nu ține de mărime, ci de viziune și disciplină administrativă.

În 2025, Oradea gestionează un buget de aproape 3,7 miliarde de lei, adică de șase ori mai mult decât Râmnicu Vâlcea, care are doar aproximativ 611 milioane de lei. În timp ce la Oradea aproape 60% din bani merg către investiții, la Vâlcea grosul bugetului se duce pe cheltuieli curente și funcționare.

Succesul Oradiei se explică prin trei elemente simple: strategie, fonduri europene și profesionalism. Primăria a atras peste 500 de milioane de euro din finanțări nerambursabile, are o rată de colectare a taxelor de peste 90% și companii municipale profitabile. În plus, administrația locală este digitalizată aproape complet, iar deciziile se iau pe bază de date, nu pe instinct politic.

Râmnicu Vâlcea are, paradoxal, resurse comparabile: o poziție strategică pe Valea Oltului, industrie chimică, energie, turism balnear și infrastructură în dezvoltare. Însă birocrația, lipsa unei strategii urbane coerente și dependența de contracte publice fragmentate țin orașul pe loc.

Pentru a se ridica la nivelul Oradiei, Vâlcea are nevoie de o Direcție de Proiecte Europene funcțională, de management apolitic în companiile municipale, de digitalizare completă și de o strategie 2025–2030 care să transforme orașul într-un pol regional modern.

Modelul există. Oradea a dovedit că se poate. Râmnicu Vâlcea trebuie doar să înceapă să-l aplice — cu viziune, curaj și continuitate administrativă.

🧮 1️⃣ Indicatori comparativi – Oradea vs. Râmnicu Vâlcea (2025)