Cuțite și teroare în fața unei săli de jocuri din Râmnicu Vâlcea. Un tânăr de 21 de ani, arestat preventiv

miercuri, 22 octombrie 2025

Un incident violent a avut loc în fața unei săli de jocuri din Râmnicu Vâlcea, unde un tânăr de 21 de ani, cunoscut cu antecedente penale, a amenințat mai multe persoane și a agresat un bărbat, tulburând grav ordinea publică.

Potrivit IPJ Vâlcea, tânărul ar fi scos un cuțit și ar fi provocat scandal atât în exteriorul, cât și în interiorul localului. Polițiștii l-au identificat rapid, iar după administrarea probatoriului, acesta a fost reținut și prezentat în fața magistraților Judecătoriei Râmnicu Vâlcea.

Judecătorul de drepturi și libertăți a admis propunerea procurorilor, dispunând arestarea preventivă a suspectului pentru 30 de zile. Acesta este cercetat pentru tulburarea liniștii publice, port și folosire fără drept de obiecte periculoase, lovire și alte violențe.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea completă a circumstanțelor incidentului.