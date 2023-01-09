joi, 16 octombrie 2025

Cum a adunat Mugur Isărescu vâlceni de elită la o reuniune în aer liber la Bucuresti

Ca în fiecare an, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a invitat personalități din Vâlcea la tradiționala sa reuniune de toamnă, desfășurată la București, la clubul BNR. De data aceasta, însă, întâlnirea a avut un aer aparte: invitații din județ au fost poftiți să socializeze pe o terasă în aer liber, înfruntând un pic de frig de octombrie.

Chiar dacă au tremurat ușor și au simțit răcoarea, oaspeții – printre care s-au numărat oameni de afaceri, politicieni și parlamentari vâlceni – au profitat de ocazie pentru a schimba impresii într-o atmosferă destinsă. Deși inițiativa lui Isărescu de a-i scoate pe invitați la aer rece a fost una lăudabilă, cu siguranță vâlcenii vor ține minte această ediție „răcorită” a întâlnirii.

În final, reuniunea a reușit să adune la un loc elitele județului într-un cadru neconvențional, demonstrând că uneori discuțiile importante se pot purta și la o cană de ceai, chiar dacă mâinile mai tremură puțin de frig.