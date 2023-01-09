CSM și ÎCCJ îl desființează pe liderul UDMR, Kelemen Hunor: „A atins principiul separației puterilor în stat”

miercuri, 29 octombrie 2025

CSM și ÎCCJ îl desființează pe liderul UDMR: „A atins principiul separației puterilor în stat”

Tensiuni aprinse între liderul UDMR și sistemul judiciar! După declarațiile controversate despre proiectul pensiilor magistraților, Kelemen Hunor a devenit ținta reacțiilor dure venite din partea Înaltei Curți de Casație și Justiție și a Consiliului Superior al Magistraturii.

Totul a pornit după ce, luni seară, liderul UDMR afirmase că proiectul privind pensiile speciale „a fost trimis informal la Curte pentru analiză”, înainte de adoptare.

Replica ÎCCJ nu a întârziat. Președinta instanței supreme, Lia Savonea, a transmis un comunicat tăios, acuzându-l pe Hunor de „deformare gravă a ordinii constituționale”:

„Atribuirea către instanța supremă a unui rol de consilier legislativ al Guvernului sau Parlamentului reprezintă o atingere adusă principiului separației puterilor în stat.”

Nici CSM nu a rămas tăcut. Într-o poziție la fel de tranșantă, Consiliul a catalogat declarațiile lui Kelemen Hunor drept „un incident inacceptabil și fără precedent”, care „creează premisele încălcării echilibrului constituțional între puterile statului”.

În încercarea de a calma spiritele, Hunor a revenit marți cu precizări, spunând că s-a referit la consultările dintre Guvern și magistrați înainte de adoptarea legii – nu la vreo implicare directă a instanțelor.