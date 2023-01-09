CS Vâlcea 1924 învinge Petrolul Ploiești și se pregătește pentru duelul din Sardinia

marți, 21 octombrie 2025

CS Vâlcea 1924 învinge Petrolul Ploiești și se pregătește pentru duelul din Sardinia

După două eșecuri consecutive, CS Vâlcea 1924 a revenit spectaculos, impunându-se cu 98–84 în fața celor de la CSM Petrolul Ploiești, în Sala Sporturilor „Traian”. Elevii lui Arturo Álvarez au controlat partida de la un capăt la altul, demonstrând forță și maturitate în joc.

Cu un start solid semnat de Lecomte, Hudson și Kiss, vâlcenii au dominat defensiv, intrând la pauză cu 41–29. În repriza secundă, spectacolul a continuat prin reușitele lui Kiss, Gabriel și Casale, care au sigilat victoria.

„Lupii Negri” se pregătesc acum pentru o săptămână de foc: miercuri, duel în FIBA Europe Cup cu Dinamo Sassari (Italia), iar sâmbătă, acasă, partida cu CSO Voluntari.