CONTRACTUL ASFALTULUI DE LA PRIMĂRIA RÂMNICU VÂLCEA — 8,6 MILIOANE LEI CĂTRE AS TRANS, ÎNTR-UN ACORD-CADRU DE 24 DE LUNI

sâmbătă, 25 octombrie 2025

Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea a atribuit, la finalul lunii septembrie 2025, un acord-cadru în valoare de 8.652.000 de lei (fără TVA) pentru furnizarea de mixturi asfaltice — materialul esențial folosit la lucrările de reparații stradale, trotuare și parcări din oraș.

Contractul, cu o durată de 24 de luni, a fost câștigat de firma AS TRANS SRL (CUI 1481930), detinuta de valceanul Mihai Soava, una dintre cele mai active companii din județ în domeniul lucrărilor de infrastructură rutieră.

Licitație deschisă, un singur câștigător

Procedura s-a derulat sub forma unei licitații deschise, conform Legii 98/2016 privind achizițiile publice.

Autoritatea contractantă, Municipiul Râmnicu Vâlcea, reprezentată de compartimentul de achiziții publice condus de Iuliana Bunea, a transmis documentația în SEAP la data de 25 septembrie 2025, cu publicare și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE – nr. 224922/2025).

Deși valoarea estimată maximă a acordului-cadru era de 11,1 milioane lei, atribuirea s-a făcut la o valoare de 8,652 milioane lei — adică aproximativ 78% din plafonul estimat.

Criteriul de atribuire a fost „cel mai bun raport calitate-preț”, unde 90% din punctaj a contat prețul și 10% termenul de livrare.

Contracte consecutive, același beneficiar

Conform datelor publicate în SEAP, în baza acordului-cadru s-au încheiat două contracte subsecvente, ambele semnate în august și septembrie 2025:

Contract cadru nr. 29197 / 1 august 2025 , AS TRANS – valoare: 8.652.000 lei

Contract subsecvent nr. 1 / 29951 / 7 august 2025 , AS TRANS – valoare: 8.652.000 lei

Contract subsecvent nr. 2 / 36253 / 24 septembrie 2025, AS TRANS – valoare: 8.652.000 lei

Datele ridică semne de întrebare privind dubla raportare a valorii financiare, întrucât contractele subsecvente par a repeta suma totală a acordului-cadru, fără detalierea valorilor individuale aferente livrărilor efective. În mod normal, contractele subsecvente ar trebui să reprezinte tranșe distincte din acordul-cadru, nu repetări ale sumei totale.

Mixturi asfaltice pentru DADP Râmnicu Vâlcea

Achiziția are ca scop asigurarea de materiale pentru lucrările de întreținere a carosabilului, trotuarelor și parcărilor din municipiu.

Livrările vor fi făcute direct către Direcția Administrării Domeniului Public (DADP) Râmnicu Vâlcea, iar prețul ofertat include transportul materialelor la beneficiar.

Potrivit caietului de sarcini, furnizorul are obligația de a prezenta un centralizator separat al costurilor — preț produs + cost transport — o cerință introdusă pentru o mai mare transparență a prețurilor unitare.

Finanțare exclusiv din fonduri bugetare

Primăria Râmnicu Vâlcea a precizat că achiziția nu este finanțată din fonduri europene, ci din bugetul local.

Contractul se înscrie într-un context mai amplu al reparațiilor stradale frecvente din municipiu, lucrări care, an de an, consumă sume consistente din bugetul public, fără o licitație separată pentru execuția propriu-zisă a lucrărilor — acestea fiind realizate ulterior de DADP, cu materiale cumpărate prin astfel de acorduri-cadru.

AS TRANS – firmă cu istoric solid în contracte publice

Conform datelor financiare disponibile pe platforma Termene.ro, AS TRANS SRL (CUI 1481930) a raportat în 2024 o cifră de afaceri de peste 36,8 milioane lei și un profit net de aproximativ 4,3 milioane lei, având 118 angajați.

Firma a derulat în ultimii ani contracte consistente cu Primăria Râmnicu Vâlcea și alte administrații locale din județ.

Reputația companiei este una controversată în anumite cercuri, întrucât a fost menționată în mai multe sesizări publice legate de calitatea lucrărilor și de monopolizarea pieței locale de asfalt.

Un acord-cadru de durată, cu efecte bugetare mari

Pe o perioadă de 24 de luni, contractul de 8,6 milioane lei ar putea acoperi mii de tone de mixturi asfaltice utilizate la reparațiile curente ale străzilor din oraș.

Având în vedere că nu a fost publicată o defalcare clară a livrărilor, există riscul ca valorile efective ale subsecventelor să se suprapună, iar suma totală cheltuită să depășească plafonul estimat.

De asemenea, lipsa unei licitații electronice și publicarea tardivă a detaliilor financiare sporesc suspiciunile privind transparența reală a procedurii.

Analiza documentelor din SEAP ridică semne de întrebare privind structura contractelor subsecvente, posibila dublare a sumelor și dependența administrației locale de același furnizor tradițional.

Date de referință: Anunț de atribuire CAN1151722 / 26.09.2025 – Licitație deschisă, cod CPV 44113800-3, valoare totală 8.652.000 RON, ofertant câștigător AS TRANS SRL (RO1481930), autoritate contractantă: Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Tiberiu Pirnau