Constantin Rădulescu urcă în ierarhia PSD: desemnat vicepreședinte al partidului la nivel național

luni, 20 octombrie 2025

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a fost desemnat vicepreședinte al Partidului Social Democrat, potrivit listei oficiale a noii conduceri ce urmează să fie validată în cadrul Congresului PSD din 7 noiembrie 2025.

Funcția de președinte va fi preluată de Sorin Grindeanu, singurul candidat înscris, care a prezentat o platformă axată pe „reîntoarcerea la valorile tradiționale ale social-democrației” și pe o mai bună legătură între conducerea centrală și organizațiile locale.

În noua echipă de conducere se regăsesc, alături de Grindeanu, lideri importanți din administrația publică și din organizațiile județene: Bogdan-Gruia Ivan, Victor Negrescu, Marius Oprescu, Gabriela Firea, Vasile Dîncu, Gabriel-Valer Zetea și, din partea județului Vâlcea, Constantin Rădulescu.

Prin cooptarea lui Constantin Rădulescu în conducerea națională, organizația PSD Vâlcea își consolidează influența în deciziile strategice ale formațiunii, confirmându-și statutul de filială puternică la nivel național.