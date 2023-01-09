Constantin Rădulescu: ”S-a stins din viață Doina Migleczi, un om frumos, care a iubit scena și a dăruit o viață întreagă teatrului”

Lumea teatrului vâlcean este de azi mai săracă. S-a stins din viață Doina Migleczi, un om frumos, care a iubit scena și a dăruit o viață întreagă teatrului.

Profesor și artist dedicat, Doina Migleczi a fost cea care, în 1990, a pus bazele Teatrului „Anton Pann”, pe care l-a condus ca primul director, cu pasiune și viziune.

În anul 2000, a contribuit la înființarea Teatrului Municipal „Ariel”, pe care l-a condus până la pensionare. Ca profesor de actorie la Școala Populară de Arte și Meserii din Râmnicu Vâlcea, a format generații de tineri talentați, mulți dintre ei urmându-i astăzi exemplul și pasiunea.

„Plecarea” ei la Ceruri lasă un gol imens în cultura vâlceană, dar și o moștenire importantă – dragostea pentru teatru și respectul pentru public.

Transmit condoleanțe familiei, colegilor și tuturor celor care au cunoscut-o și au prețuit-o.

Bunul Dumnezeu să o odihnească în pace!