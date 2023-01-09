Constantin Rădulescu, președinte CJ Vâlcea: „Guvernul trebuie să plătească salariile la DGASPC. Noi am dat tot ce era legal posibil”

marți, 28 octombrie 2025

Situație critică în sistemul de asistență socială din județul Vâlcea. Angajații DGASPC nu și-au mai primit salariile din luna august, iar Consiliul Județean a epuizat complet fondul de rezervă pentru a acoperi cheltuielile urgente.

Președintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu, a declarat luni, 28 octombrie 2025, că instituția a ajuns la limita posibilului din punct de vedere legal și financiar:

„Banii pentru salariile de la DGASPC trebuie să vină de la Guvernul României, conform legii. Noi am depășit deja suma alocată și am dat ultimii bani pe care îi puteam da legal. De aici încolo este responsabilitatea Guvernului să plătească. Nu vreau scandaluri, vreau doar ca acești oameni să fie respectați – trăiesc o dramă.”

Rădulescu a reacționat ferm la zvonurile potrivit cărora fondurile ar fi fost redirecționate către alte activități:

„Este inadmisibil ca, în timp ce oamenii nu și-au primit salariile, unii să spună prostii că am dat banii la baschet. Sunt doar minciuni și dezinformări.”

Șeful administrației județene a făcut apel la toți reprezentanții politici ai județului să se implice în soluționarea crizei:

„Toți parlamentarii și liderii cu influență la București ar trebui să pună presiune pe Guvern. Nu suntem singurul județ afectat – în aceeași situație sunt alte 26 din toată țara.”

În ciuda blocajului financiar, Rădulescu susține că investițiile în sistemul social continuă:

„Avem proiecte de zeci de milioane de euro în desfășurare – la Bistrița, Slătioara și alte centre sociale. Preluăm imobile de la primării pentru a le transforma în centre moderne, iar colaborările cu localitățile Popești și Stoenești vor crește capacitatea de îngrijire a vârstnicilor și copiilor. Dar, conform legii, 90% din finanțare trebuie să vină de la Guvern.”

În încheiere, președintele CJ Vâlcea a precizat că fondul de rezervă a fost complet golit pentru plata salariilor și achiziția de medicamente: