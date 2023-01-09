Constantin Rădulescu: ”Armata țării este sfântă! Ea este alcătuită din eroii noștri de fiecare zi, oameni pregătiți să stea de strajă la hotare”

„Cu sacul legat în spate, cu armele în mâini…”

Dumnezeu să ocrotească România și Armata Română, pentru ca niciodată soldații noștri să nu fie nevoiți să plece cu sacul legat în spate și cu armele în mâini!

La Consiliul Județean Vâlcea ne-am onorat, an de an, veteranii de război, atât pe cei în viață, cât și pe cei care s-au mutat la Domnul.

Astăzi, de Ziua Armatei Române, spunem cu toată convingerea: Armata țării este sfântă! Ea este alcătuită din eroii noștri de fiecare zi, oameni pregătiți să stea de strajă la hotare.

Le doresc militarilor români, oriunde s-ar afla, sănătate, putere și credință. Mă rog Bunului Dumnezeu să-i apere și să-i ajute să se întoarcă sănătoși la familiile lor.

În acest video vă prezentăm și câteva curiozități despre Armata Română, de la Muzeul de Istorie din Râmnicu Vâlcea.

Vă invităm cu drag să vizitați muzeul pentru a descoperi și alte povești și exponate legate de cei care au apărat țara.