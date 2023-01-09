duminică, 5 octombrie 2025

Constantin Cîrstina: Primăria Orlești investește 1,5 milioane euro într-o grădiniță modernă cu program prelungit

Comuna Orlești va avea, pentru prima dată, o grădiniță construită de la zero, cu parter și etaj, destinată programului prelungit. Contractul de finanțare a fost semnat pe 3 octombrie 2025 de primarul Constantin Cîrstina, prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021–2027, cu sprijin din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Noua unitate va primi anual 60 de copii, capacitate considerată optimă pentru zonă, astfel încât fiecare copil să beneficieze de condiții educaționale moderne. Valoarea totală a investiției este de 7.643.210,15 lei (aprox. 1,53 milioane euro), adică peste 25.600 euro pentru fiecare copil.

„Am muncit mult pentru acest proiect și mă bucur că a fost aprobat. Construim o grădiniță modernă, cu condiții bune pentru copii și cadrele didactice. Este rezultatul unei echipe serioase și al unei documentații corect întocmite”, a declarat primarul Cîrstina.

Proiectul prevede și măsuri pentru sprijinirea copiilor cu dificultăți de învățare, precum cursuri de pregătire pentru personalul didactic, ateliere de formare și activități pentru conștientizarea diversității, inclusiv pentru copiii din grupuri dezavantajate.

Dacă lucrările decurg conform planului, grădinița va fi finalizată și deschisă în mai puțin de doi ani.