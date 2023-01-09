Consiliul Local Râmnicu Vâlcea, convocat în ședință ordinară pe 27 octombrie 2025. Pe ordinea de zi: bugetul orașului, exproprieri, transport public și modificări la instituțiile subordonate

miercuri, 22 octombrie 2025

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, a emis Dispoziția nr. 3362 din 21 octombrie 2025 prin care convoacă Consiliul Local în ședință ordinară luni, 27 octombrie 2025, de la ora 11.00, la Filarmonica „Ion Dumitrescu” – Sala Lahovari, Calea lui Traian nr. 138 B. Ședința va avea loc cu participarea fizică a consilierilor locali, iar materialele pot fi consultate pe site-ul Primăriei, www.primariavl.ro, la secțiunea Consiliul Local – Convocări și Proiecte HCL. D

Ordinea de zi cuprinde 39 de puncte. Primele zece proiecte se referă la execuția bugetului general consolidat la 30 septembrie 2025 și la rectificarea bugetelor locale și instituționale pentru anul în curs: bugetul municipiului, al unităților de învățământ preuniversitar de stat, Sport Club Municipal, Filarmonica „Ion Dumitrescu”, Teatrul Municipal „Ariel”, Direcția Administrării Domeniului Public, Direcția de Asistență Socială, Creșa Râmnicu Vâlcea și Căminul pentru Persoane Vârstnice.

O parte importantă a ședinței vizează prelungirea concesiunilor pentru terenuri aflate în proprietatea publică a municipiului, situate pe străzile Matei Basarab, Henri Coandă, Grigore Procopiu și Mihai Viteazu, precum și actualizarea suprafeței unui teren concesionat conform noilor măsurători cadastrale.

Un alt proiect de interes general privește declanșarea procedurii de expropriere a unor imobile și terenuri afectate de realizarea arterei de circulație dintre Splaiul Independenței și strada Corneliu Tamaș. Tot în cadrul ședinței se va discuta completarea listei bunurilor din domeniul public și privat utilizate de CET Govora SA, stabilirea redevenței datorate societății Piețe Prest SA pentru perioada 2025–2030, precum și modificarea anexei la hotărârea prin care s-a aprobat contractarea unei finanțări rambursabile de 40 milioane lei.

Pe ordinea de zi figurează și mai multe proiecte privind serviciul public de transport local: modificarea studiului de oportunitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru transportul public Vâlcea, actualizarea caietului de sarcini și a contractului de delegare a gestiunii, precum și numirea membrilor în Consiliul de Administrație al ETA SA și desemnarea unui administrator provizoriu.

Alte puncte se referă la schimbarea destinației unei părți din terenul Colegiului Energetic, în vederea închirierii, exprimarea acordului pentru investiții suplimentare pe terenul concesionat INC-DTCI ICSI Râmnicu Vâlcea, aprobarea factorului de penalizare pentru separarea incorectă a deșeurilor municipale și îndreptarea unor erori materiale din hotărâri anterioare ale Consiliului Local. Totodată, va fi supus votului un Plan Urbanistic de Detaliu pentru extinderea pe verticală a unor construcții de locuințe situate pe Calea lui Traian nr. 89.

La final, consilierii vor dezbate modificarea statelor de funcții ale Teatrului „Ariel” și Filarmonicii „Ion Dumitrescu”, alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie 2025 – ianuarie 2026, precum și revocarea unei hotărâri anterioare privind darea în administrare a unui spațiu către Teatrul „Ariel”. Ultimul punct al ședinței este rezervat întrebărilor, interpelărilor și informărilor.

Ședința ordinară a Consiliului Local Râmnicu Vâlcea din 27 octombrie se anunță, astfel, una densă și tehnică, cu decizii ce vizează bugetul local, gestionarea serviciilor publice, patrimoniul municipiului și activitatea instituțiilor din subordinea administrației municipale.