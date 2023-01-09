Conductă de gaze spartă la Băile Olănești. Zeci de persoane evacuate!

joi, 23 octombrie 2025

Zeci de locuitori din stațiunea Băile Olănești au fost evacuați de urgență, joi după-amiază, după ce o conductă de gaze subterană de pe strada Cheia s-a fisurat în timpul unor lucrări la rețeaua de canalizare, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea.

Autoritățile au transmis un mesaj Ro-Alert pentru avertizarea populației, iar accesul în zonă a fost complet restricționat.

„La fața locului au intervenit o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru intervenție rapidă, un echipaj CBRN, precum și un echipaj SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Râmnicu Vâlcea. Zona a fost balizată pe o rază de 800 de metri, iar 35 de persoane au fost evacuate din locuințele aflate în proximitate”, au precizat reprezentanții ISU Vâlcea.

Echipele Distrigaz au întrerupt alimentarea cu gaze pe strada Cheia și lucrează la remedierea avariei.