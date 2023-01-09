joi, 2 octombrie 2025

Cod roșu pe râurile din Oltenia: echipele Apelor Române – mobilizare totală pentru prevenirea inundațiilor

Oltenia intră sub avertizare hidrologică de cod roșu. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) anunță precipitații ce pot depăși 100 l/mp în următoarele 24 de ore, cu formarea de viituri rapide pe râurile mici din bazinele hidrografice Olt și Olteț.

Perioada critică este 3 octombrie, ora 12:00 – 4 octombrie, ora 12:00. Zonele vizate includ:

Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval Acumulare Drăgăşani – amonte confluenţă cu râul Olteţ (judeţele Vâlcea și Olt);

Olteţ – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Cerna (judeţele Vâlcea, Olt și Dolj);

Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Olteţ (judeţele Olt și Dolj).

Mobilizare fără precedent

Administrația Bazinală de Apă Olt a anunțat o mobilizare totală: peste 100 de angajați și 16 utilaje sunt pregătite să intervină alături de echipele Inspectoratelor Județene pentru Situații de Urgență. Au fost pregătiți peste 20.000 de saci de nisip pentru consolidarea și, unde este nevoie, supraînălțarea digurilor. Totodată, acumulările gestionate de Apele Române și Hidroelectrica au fost pregătite pentru preluarea surplusului de apă și atenuarea undelor de viitură.

„Echipele Apelor Române sunt în stare de alertă și de vigilență maximă. Am declanșat mobilizarea generală și intervenim 24 de ore din 24 în teren. Asigur populația și autoritățile locale că echipele noastre rămân în contact direct cu structurile de intervenție, pregătite să acționeze pentru protejarea comunităților”, a declarat Florin Ghiță, directorul general al Administrației Naționale „Apele Române”.

Recomandări pentru populație

Autoritățile le recomandă cetățenilor să urmărească atent anunțurile oficiale și, în caz de evacuare, să respecte fără întârziere dispozițiile primite. Deținătorii de mici acumulări trebuie să respecte regulamentele de exploatare și să notifice imediat Administrația Bazinală de Apă Olt la orice semn de neregulă.

Cetățenii sunt sfătuiți să evite traversarea cursurilor de apă aflate sub cod hidrologic și să renunțe la orice activități în proximitatea acestora. Riveranii trebuie să-și curețe șanțurile și rigolele pentru a asigura secțiunea de scurgere a apelor pluviale.

Rolul autorităților locale

Administrația Bazinală de Apă Olt solicită primăriilor din zonele vizate să transmită rapid avertizările către populație, să pregătească spații pentru relocarea temporară a oamenilor, dacă va fi necesar, și să sprijine echipele de intervenție cu saci de nisip și acces facil către zonele critice.

Monitorizare permanentă

Fluxul informațional este asigurat permanent de către dispeceratele Apelor Române, atât la nivel central, cât și la nivel bazinal. Avertizările hidrologice emise de INHGA sunt transmise imediat către IGSU, care le retransmite autorităților locale. Nivelurile și debitele râurilor sunt monitorizate în timp real, iar datele actualizate sunt comunicate din oră în oră.

Mobilizarea generală a Apelor Române vine pe fondul unor fenomene meteo extreme tot mai frecvente, iar autoritățile speră ca, prin măsurile luate, să minimizeze riscurile pentru populație și pentru infrastructura din zonele afectate.

Sursa: Administrația Bazinală de Apă Olt – Comunicat de presă, 2 octombrie 2025