joi, 2 octombrie 2025

Cod portocaliu de vreme severă: ploi torențiale și ninsori masive în Vâlcea, Mehedinți, Dolj, Olt și Gorj  

Administrația Națională de Meteorologie a emis, miercuri, avertizări cod galben și cod portocaliu, valabile între 2 octombrie, ora 10:00, și 3 octombrie, ora 10:00, pentru mai multe județe din sudul și centrul țării.

În Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj sunt prognozate ploi torențiale, cu acumulări ce pot ajunge la 50–70 l/mp.

În același interval, în zonele montane ale județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu, la altitudini de peste 1.500 m, sunt anunțate ninsori abundente și depunerea unui strat consistent de zăpadă de 30–40 cm.

Meteorologii recomandă populației și autorităților locale să fie vigilente și pregătite pentru fenomenele meteo extreme.

