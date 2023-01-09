vineri, 31 octombrie 2025

CHIMCOMPLEX – 75 DE ANI DE TRADIȚIE, RENAȘTERE ȘI EXCELENȚĂ ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ ROMÂNEASCĂ

Asemenea păsării Phoenix, Chimcomplex este o poveste despre renaștere, reziliență și reînnoire. Despre cum o tradiție autentică – industria chimică vâlceană – nu putea să dispară, ci doar să se transforme, chiar și printr-un proces dureros, în ceva mai puternic și mai valoros.

Astăzi, la 75 de ani de existență, Chimcomplex scrie una dintre cele mai frumoase povești din economia românească modernă. Este simbolul unei industrii care a știut să se ridice de fiecare dată, să se adapteze și să continue drumul spre performanță.

Compania reprezintă rezultatul unei fuziuni inteligente între experiența și tradiția Oltchimului vâlcean și performanțele companiei din Borzești – două entități unite sub viziunea unui management curajos și vizionar, care a văzut în industria chimică românească nu un capitol închis, ci o oportunitate de dezvoltare națională și afirmare economică.

75 de ani de tradiție industrială înseamnă enorm într-o lume volatilă și impredictibilă. Dar înseamnă, mai ales, oameni dedicați, ingineri, tehnicieni și muncitori care, generație după generație, au pus suflet, pricepere și pasiune într-o industrie complexă, dar esențială pentru economia României.

Fiecare etapă a acestui parcurs a însemnat muncă, inovație, adaptare și responsabilitate, toate construind prestigiul pe care Chimcomplex îl are astăzi – un lider regional și un reper de stabilitate și performanță.

Pentru acest bilanț impresionant și pentru perspectivele luminoase care se deschid înaintea companiei, merită felicitați toți cei care au contribuit și contribuie la păstrarea și consolidarea acestei tradiții industriale.

La mulți ani, Chimcomplex!

La mulți ani industriei chimice din Râmnicu Vâlcea!

Un simbol al renașterii, al tradiției și al muncii făcute cu pasiune – pentru Vâlcea și pentru România.