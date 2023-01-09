Cezar Bulacu, consilier local PNL la Râmnicu Vâlcea, cântă „cucurigu” din dulap

sâmbătă, 11 octombrie 2025

Într-o perioadă în care Partidul Național Liberal se prăbușește în sondaje și a ajuns, în județul Vâlcea, la un lamentabil scor de aproximativ 6%, consilierul local Cezar Bulacu pare preocupat de o cu totul altă misiune: propria glorie personală. Într-o serie de apariții și materiale apărute în presa locală, tânărul liberal și-a construit o campanie de autoelogiere, lăudându-și „realizările”, „viziunea” și „frumusețea morală” într-un mod care frizează ridicolul.

Pe rețelele de socializare și în articole prietenoase, Bulacu apare ca un „liberal de succes”, un „om de afaceri dinamic”, ba chiar un „model de implicare civică”. În realitate, însă, multe dintre aceste laude par desprinse dintr-un scenariu de autopromovare ieftină – o campanie de imagine finanțată probabil mai mult din orgoliu decât din convingeri politice.

Campanie cu oglinzi și aplauze proprii

În lipsa unei contribuții notabile în Consiliul Local Râmnicu Vâlcea, Cezar Bulacu a descoperit o altă cale de a rămâne vizibil: „se pupă singur în oglindă”, cum spun ironic colegii din partid. În loc să vorbească despre proiectele municipiului sau despre problemele reale ale liberalilor vâlceni, Bulacu preferă să repete, obsesiv, cât de performantă este firma familiei sale – Minet SA, o companie privată care, într-adevăr, a avut succes în domeniul materialelor textile tehnice, dar care nu are nicio legătură cu performanța politică sau administrativă a consilierului local.

Ciupituri blânde către baronul galben

Pentru a mima un aer de „independență” și „curaj politic”, Bulacu îl ciupește timid pe Cristian Buican, președintele PNL Vâlcea, baronul galben care conduce organizația de ani buni. Dar aceste „înțepături” sunt mai degrabă gesturi simbolice, lipsite de fond, doar pentru a sugera publicului că există o opoziție internă. În realitate, consilierul Bulacu evită cu grijă orice critică frontală la adresa conducerii județene, preferând să joace rolul „liberalului rebel” doar până la limita confortului.

PNL Vâlcea – între derută și irelevanță

În timp ce Bulacu își lustruiește imaginea în oglindă, PNL Vâlcea se prăbușește. Lipsa de lideri autentici, conflictele interne, dar mai ales dependența de PSD în administrațiile locale au adus partidul într-o stare de comă politică. Cu doar 6% intenție de vot, liberalii vâlceni au ajuns să fie o umbră palidă a ceea ce au fost cândva, iar activitatea consilierilor locali liberali este aproape invizibilă.

În acest context, campania de imagine a lui Cezar Bulacu pare nu doar deplasată, ci și jignitoare pentru electoratul liberal care ar fi așteptat o analiză serioasă a eșecurilor PNL și o strategie de reconstrucție.

Nicu Trandafir