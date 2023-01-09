CETĂȚENII DIN BERBEȘTI CER TRANSPARENȚĂ! „DOMNULE PRIMAR PETRE GLOMNICU, FACEȚI ȘEDINȚELE CONSILIULUI LOCAL PUBLICE!”

În orașul Berbești - Vâlcea, tot mai mulți locuitori își exprimă nemulțumirea față de faptul că ședințele Consiliului Local nu mai sunt transmise public, așa cum se întâmpla în trecut. Oamenii cer administrației conduse de primarul Petre Glomnicu să dea dovadă de transparență și respect față de cei care i-au ales.

„Domnule primar, vă rugăm frumos să faceți ședințele publice! De ce nu le mai filmați, să vadă și cetățenii ce se discută și cum votează consilierii? În era informației, oamenii au dreptul să știe ce se întâmplă în primărie”, transmit locuitorii orașului.

Cetățenii spun că lipsa transparenței alimentează suspiciunile și zvonurile, în timp ce o simplă filmare ar arăta că administrația locală nu are nimic de ascuns. „Arătați că sunteți mai bun decât fostul primar, nu mai slab. Dovediți că nu vă este frică de critici și că lucrați pentru oameni”, spun aceștia.

Transparența decizională este un principiu de bază în administrația publică, iar Legea 52/2003 prevede clar dreptul cetățenilor de a fi informați și de a participa la procesul decizional local. Locuitorii Berbeștiului așteaptă ca edilul să revină la practica de a filma și publica ședințele Consiliului Local, pentru ca toată comunitatea să poată urmări modul în care se iau deciziile care le afectează viața de zi cu zi.